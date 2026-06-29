YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が、「プエルトリコってどんな国？お気楽おひとり様観光ガイド🇵🇷」を公開した。動画では、ケータさんがプエルトリコのサンファンを中心に、グルメや観光スポットを巡る5日間の1人旅の様子を紹介している。



初日はニューヨークからサンファンへ到着し、スーパーマーケットで買い出し。パッションフルーツ味のクラフトビールなどを購入し、ホテルでゆっくりと過ごす様子からスタートした。DAY2には、レンタルスクーターを利用して旧市街「オールドサンファン」へ。カラフルな街並みや、世界遺産に登録されている「サン・フェリペ・デル・モロ要塞」を訪れ、ケータさんは「海とビーチが、やっぱキレイだし」「ラテンだし、海がキレイ」と絶賛した。ランチでは、モフォンゴやロパ・ビエハなど、プエルトリコの伝統料理が盛られた「プエルトリカン サンプラー・プラッター」を堪能している。



DAY3にはローカルな雰囲気が漂うマーケット「プラザ デル メルカド デ サントゥルセ」周辺を散策し、地元のレストランで魚のフライとモフォンゴを注文。DAY4には、宿泊先を「サンファン マリオット リゾート アンド ステラリス カジノ」へ移動し、バルコニーにジャグジーが付いた豪華な客室を紹介。ジャグジーに浸かりながら、ホテル内のカフェで購入したキューバンサンドイッチを味わう至福の時間を過ごした。その後は、ホテル併設のカジノにも挑戦している。



最終日となるDAY5は、「エルユンケ国立森林公園」のバスツアーに参加。ジャングルのような山道を歩き、透明度の高い川に到着すると、ケータさんは「川遊びに最適じゃないかな」と大自然を満喫する様子を伝えた。ツアー後にはローカルのゲイバーへ足を運び、地元の人々との交流やナイトライフを楽しむ姿も収められている。



絶景からローカルグルメ、大自然まで、プエルトリコの多様な魅力を余すことなく網羅した本動画。カリブ海への旅行を計画する上で、現地での移動手段や過ごし方、食事選びのヒントとして役立ちそうだ。



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