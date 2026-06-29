ブラジル代表ＦＷヴィニシウス（レアル・マドリード）が、自身がきっかけになってつくられた新ルールについて言及した。

ヴィニシウスは、２月の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝トーナメント進出をかけたベンフィカとのプレーオフ第１戦で、相手ＦＷから差別的な発言を受けたと主審に訴える事案が発生。これを受け、４月に国際サッカー評議会は、差別的な発言を隠す目的などで、口元を隠す行為に対して、一発退場とするルール改正を決定していた。

そして、今大会ではパラグアイ代表ＭＦミゲル・アルミロン（アトランタ）に初めて適用された。ブラジルメディア「グローボ」によると、ヴィニシウスは１次リーグ最終戦後に収録された「ドミンガオン・コム・ハック」で、爛凜ニシウス法瓩箸盡討个譴襯襦璽襪砲弔い董屮侫ールド外でのこれらの成果は、フィールド内で得るものよりずっと重要だ。なぜなら、もっと多くの人を助けられるからだ」とルール改正の成果を評価した。

さらに「もちろん進歩は遅いが、それが続いて次の世代が苦しまないようになることを願っている。私には７歳の弟がいて、彼が人種差別で苦しまないことを望んでいる」と差別の根絶を願った。

今大会で４得点を挙げ、ピッチで多くの感動を届けているが「フィールドで大きなことを成し遂げたいが、自分の声を持たない黒人の若者たちを引き続き励ましたい」と語った。ブラジルのエースは、多方面で勇気を与えていく構えだ。