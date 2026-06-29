【北中米Ｗ杯】ヴィニシウス犖元隠し瓩凌轡襦璽襪妨正據崢錣人種差別で苦しまないことを」
ブラジル代表ＦＷヴィニシウス（レアル・マドリード）が、自身がきっかけになってつくられた新ルールについて言及した。
ヴィニシウスは、２月の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝トーナメント進出をかけたベンフィカとのプレーオフ第１戦で、相手ＦＷから差別的な発言を受けたと主審に訴える事案が発生。これを受け、４月に国際サッカー評議会は、差別的な発言を隠す目的などで、口元を隠す行為に対して、一発退場とするルール改正を決定していた。
そして、今大会ではパラグアイ代表ＭＦミゲル・アルミロン（アトランタ）に初めて適用された。ブラジルメディア「グローボ」によると、ヴィニシウスは１次リーグ最終戦後に収録された「ドミンガオン・コム・ハック」で、爛凜ニシウス法瓩箸盡討个譴襯襦璽襪砲弔い董屮侫ールド外でのこれらの成果は、フィールド内で得るものよりずっと重要だ。なぜなら、もっと多くの人を助けられるからだ」とルール改正の成果を評価した。
さらに「もちろん進歩は遅いが、それが続いて次の世代が苦しまないようになることを願っている。私には７歳の弟がいて、彼が人種差別で苦しまないことを望んでいる」と差別の根絶を願った。
今大会で４得点を挙げ、ピッチで多くの感動を届けているが「フィールドで大きなことを成し遂げたいが、自分の声を持たない黒人の若者たちを引き続き励ましたい」と語った。ブラジルのエースは、多方面で勇気を与えていく構えだ。