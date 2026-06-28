back numberが本日6月28日の熊本・えがお健康スタジアム公演をもって、＜Grateful Yesterdays Tour 2026＞の国内スタジアムツアーを完走した。自身初にして過去最大規模となる5大スタジアムツアーは各地で大きな盛り上がりを見せた。

そのファイナル公演終了後の同日20:00にオフィシャルYouTubeチャンネルでサプライズ公開されたのが、6月14日に行われた日産スタジアム公演より「どうしてもどうしても」のライブ映像だ。さらに同日23:00には、本ツアーのセットリストプレイリストも公開されるとのこと。なお、日産スタジアム公演はU-NEXTでの独占配信も予定されている。

国内ツアーを完走したback numberは今後、台北、ソウル、香港にて、自身初となるアジア公演を開催する。

■ツアー＜back number “Grateful Yesterdays Tour 2026”＞

5月02日(土) 宮城・キューアンドエースタジアムみやぎ

5月16日(土) 静岡・静岡エコパスタジアム

5月17日(日) 静岡・静岡エコパスタジアム

5月23日(土) 大阪・ヤンマースタジアム長居

5月24日(日) 大阪・ヤンマースタジアム長居

6月13日(土) 神奈川・日産スタジアム

6月14日(日) 神奈川・日産スタジアム

6月27日(土) 熊本・熊本えがお健康スタジアム

6月28日(日) 熊本・熊本えがお健康スタジアム

▼追加公演

8月22日(土) 台北・Taipei Arena

8月23日(日) 台北・Taipei Arena

9月12日(土) ソウル・SEOUL KINTEX Hall 9

9月13日(日) ソウル・SEOUL KINTEX Hall 9

9月26日(土) 香港・HONG KONG AsiaWorld-Expo Hall 10

9月27日(日) 香港・HONG KONG AsiaWorld-Expo Hall 10

詳細：https://backnumber.info/feature/stadiumtour2026