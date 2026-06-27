「頑張って働いているのになぜかお金が貯まらない…」そんな経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな中、「貯まらない家には共通の特徴があり、プロが一目見れば丸わかり」と語るのはお片づけ習慣化コンサルタントの西崎彩智（「崎」は正しくは「たつさき」）さんです。そこで今回は西崎さんの著書『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』より一部を抜粋し、「今いる環境を『貯まる家』へと変えるメソッド」をお届けします。

【写真】一切の余白がなかったクローゼットが…

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お金持ちの「クローゼット」には収納グッズが最低限のワケ

クローゼットを見ればわかる

お金が貯まる家のクローゼットには、余裕を持って服がかけられていて、どこに何があるかが一目瞭然です。

一方、お金が貯まらない家のクローゼットは、服や小物であふれかえっています。クローゼットに収まらず、扉にまで洋服やベルトが大量にかかっていることで、クローゼットの扉が開けられない……といった家庭が多くあります。クローゼットの前に追加で置いたハンガーラックが、扉をふさいでいる家も。

お金が貯まる家のクローゼットには、余計なものがありません。具体的に、どんなものが“ない”のでしょうか。５つ挙げてみましょう。

お金持ちのクローゼットに“ない”５つのもの

1 着ない服が“ない”

お金が貯まる家のクローゼットには、着る服、“一軍”の服しか入っていません。つまり「着ない服」は入っていないのです。一方、お金が貯まらない家のクローゼットには、着ない服がいっぱい。ひと夏に一度も袖を通さなかった服に、「やせたら着よう」とか、「いつか着るだろう」と思っている服など、二軍も三軍も入っているのです。



『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』（著：西崎彩智／プレジデント社）

2 同じような服が“ない”

お金が貯まらない家のクローゼットからは、黒いカーディガンなど、同じようなアイテムが何枚もあることが多いです。これらはクローゼットで見つからないから「たぶん捨てたのだろう」などと考えて買ったり、外出先でどこかに忘れたと思って買ったり、と追加買いしたものたち。

家に帰ってクローゼットをよく探したら、同じような服がいくつも出てくるわけです。お金が貯まる家のクローゼットは、そもそも「見つからない」ということがないので、同じような服が入っていることはありません（よほど細部のデザインが気に入っていたり、カラーバリエーションで同じアイテムをあえて購入したりしている場合は除きます）。

3つ目と4つ目の“ないもの”

3 収納グッズが、やたらめったら“ない”

お金が貯まらない家のクローゼットには、収納グッズがやたらとあります。例えばベルトを一つひとつ吊り下げるベルトハンガーや、１枚１枚折りたたんでしまうシャツハンガーなどの、用途が限られている収納グッズ。たいていの場合、それらを使いこなせていません。

お金が貯まるクローゼットを見ると、無駄な収納グッズはゼロ。ハンガーと、洋服を折りたたんでしまう収納ケースのみ、などと、必要最低限で非常にシンプルです。

4 あちこちから出てくるものが“ない”

お金が貯まらない家のクローゼットは、服の隙間から、スカーフやベルトが出てくるといったことがしょっちゅう。

また、ハンガーが足りないからか、１本のハンガーに何枚もの服をかけていることも多く、服の下から長年探していた小物が発掘される、というのも“あるある”です。同じような服を買ってしまうのは、下に隠れた服のことを忘れていたせいであることも多いでしょう。

クローゼットの徹底管理が大切

5 しわくちゃの服が“ない”

お金が貯まる家のクローゼットは、服が整然としていて、余白があります。そのため服のしわがなく、クリーニングされたままの状態でぴしっとかけられています。余白があれば、服にしわがつくこともなく余計な手間も増えません。スカートならスカート、シャツならシャツとアイテム別に分けてかけることで、「丈」がそろい、収納ボックスを置くなど、省スペースを生かした収納も叶います。

一方、お金が貯まらない家のクローゼットは、ぎゅうぎゅうに服が詰まっているので、スカートの裾がよれていたり、ズボンがしわしわになっていたりと、とにかく服がしわくちゃ。アイロンが面倒で着る機会が減ったり、いざ着るときもアイロンに時間や手間をとられたり、いろいろと無駄が生まれます。こういう「無駄」を避けない限り、お金は貯まりません。

お金が貯まらないクローゼットには、着ない服、同じような服、使いこなせていない収納グッズなど、とにかく無駄が多い。それにより不要な手間が生まれ、効率がダウンする。「無駄を避けよう」「なくそう」とする姿勢が全くないことが、無駄買いにつながり、お金の貯まらない家をつくっています。反対にいうと、無駄をなくすだけで、自然とお金は貯まっていきます。

事実、お金の貯まる家は、クローゼットの徹底管理によって、無駄なものを買わずにすんでいます。



（写真：『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』より）

※本稿は、『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。