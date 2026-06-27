マンチェスター・ユナイテッドはオーレリアン・チュアメニ獲得に全力を注ぐべきだと、リオ・ファーディナンド氏が訴えている。



『Metro』によれば、ユナイテッドは今夏の中盤補強を最優先課題としており、すでにエデルソンの獲得で合意。一方で、獲得を狙っていたエリオット・アンダーソンはマンチェスター・シティ移籍が濃厚となり、マテウス・フェルナンデスについてもトッテナムが優位に立っているという。



その状況を受け、ファーディナンド氏は自身のYouTubeチャンネルで、レアル・マドリードに所属するフランス代表MFチュアメニを最優先ターゲットにすべきだと話している。



