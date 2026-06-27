フランス代表のチュアメニ Photo/Getty Images

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マンチェスター・ユナイテッドはオーレリアン・チュアメニ獲得に全力を注ぐべきだと、リオ・ファーディナンド氏が訴えている。

『Metro』によれば、ユナイテッドは今夏の中盤補強を最優先課題としており、すでにエデルソンの獲得で合意。一方で、獲得を狙っていたエリオット・アンダーソンはマンチェスター・シティ移籍が濃厚となり、マテウス・フェルナンデスについてもトッテナムが優位に立っているという。

その状況を受け、ファーディナンド氏は自身のYouTubeチャンネルで、レアル・マドリードに所属するフランス代表MFチュアメニを最優先ターゲットにすべきだと話している。

同氏は、「もしチュアメニがレアルを離れる可能性が少しでもあるなら、マンチェスター・ユナイテッドは真っ先に動かなければならない。ほかのクラブと交渉する時間すら与えず契約をまとめるべきだ」と強調。さらに「カゼミロの後継者として私のリストの最上位にいる選手だ」と高く評価した。

チュアメニは26歳で、ワールドカップでも出場。レアルでは主力として活躍してきたが、昨季にフェデリコ・バルベルデとの衝突が話題となり、今夏はジョゼ・モウリーニョ監督の補強資金を捻出するため、約7000万ポンドで売却される可能性も報じられている。

ファーディナンド氏は最後にチュアメニ本人へ向けても、「もしレアルを離れるなら、君にふさわしいクラブはマンチェスター・ユナイテッドだけだ。移籍したいなら電話してほしい」と異例のラブコールを送った。

また同紙によれば、ユナイテッドはボーンマスのアレックス・スコットやニューカッスルのサンドロ・トナーリにも関心を示しているという。さらに元ユナイテッドDFのガリー・パリスター氏も「トナーリは理想的な補強」と話しており、新シーズンへ向けた中盤強化が今夏の大きなテーマとなりそうだ。