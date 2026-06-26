櫻井翔が6月25日放送の『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）で“料理下手”ぶりをイジられた。

「この日は亀梨和也さんが人気イタリアンチェーン『PISOLA』でアルバイトを体験。店で教わったペスカトーレをスタジオで実際に作ることになり、櫻井さんはそのアシスタント役を務めました」（芸能記者）

だが、亀梨から「翔くんは料理に関してはポンコツというウワサが……」と振られると、櫻井は否定するどころか「はい、ありがとうございます。ウワサ通りです」と即答。有吉弘行からは「永遠のバイト初日」とイジられ、料理が始まる前からスタジオは笑いに包まれた。

「冷凍ムール貝の汁30gを量る場面では、『30g……？』と戸惑い、有吉さんから『早くやれよ、ほんとに』とツッコまれることに。デジタルはかりの表示が『0』になると、キャスターを務める『news zero』（日本テレビ系）になぞらえて『ゼ〜ロ〜』と口にし、笑いを誘いました。

この後も有吉さんから『手を前で組まない』『ああいうところ、一丁前なんだよな〜』、さらば青春の光・森田哲矢さんからも『アシスタント棒立ちになってますよ』とツッコまれるなど、出演者総出でガヤを入れられていました」（同前）

Xでは

《徹底して乗っかる翔くんがほんとにほんとにキュートで最高だな》

と歓迎する声がある反面、

《夜会の翔くんの扱いが好きじゃないのよな…》

《夜会で、翔くん役立たずキャラで下げ発言。きつい。エンタメよ〜って、わかってるんだけど、きっついわ〜。チャンネル変えた》

など、不快感を訴える声も上がっていた。芸能プロ関係者はこう話す。

「櫻井さんの料理下手は以前から定番ネタです。『得意料理は麦茶です』が持ちネタで、お米を研いだことも炊いたこともないと話しています。2021年放送の『1億3000万人のSHOWチャンネル』（同局系）では、料理の『さしすせそ』を聞かれ、『砂糖、塩、酢、しょうゆ、ソルト』と答えて笑いを誘いました。

本人が受け入れているからこそ成立する笑いですが、『同じイジりは見ていてつらい』という声があるのも事実です」

だがそれが、ふだんの櫻井とのギャップで魅力という向きもある。

「『news zero』では知的で冷静なニュースキャスターとしての顔を見せながら、料理下手をイジられて笑いを取る。知性と“ポンコツ”という両極端な顔を持っているからこそ愛されているのでしょう」（同前）

ただ、本人が受け入れていたとしても、見る人によっては傷つくのかもしれない。