世界中を熱狂させるサッカーW杯「FIFAワールドカップ2026」。日本代表がグループリーグ最終戦（第3戦）で臨むのは対スウェーデン戦で、キックオフは26日8時だ。本稿では、スマートフォンなどでの視聴方法をご紹介する。

各社プレスリリースより引用

ネット配信

ストリーミングサービスでの生配信はDAZNとNHK ONEで行われる。

DAZN

全104試合を生配信するDAZNでは、日本代表の全試合を無料でライブ視聴できる。日本対スウェーデン戦の解説は内田篤人、安田理大、久保裕也。実況は野村明弘アナウンサーが務める。

NHK ONE

日本対スウェーデン戦はNHK地上波で生中継されるため、NHK ONEでも同時配信される。受信契約がある世帯は追加料金不要で楽しめる。

地上波・BS

地上波はNHKで、衛星放送はNHK BSP4K（BSプレミアム4K）で生中継される。解説は本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平が務める。

決勝トーナメント進出なるか

日本代表が決勝トーナメントに進出するためには、グループで2位以上になるか、3位の場合は他グループの3位の中で上位8チームに入る必要がある。

決勝トーナメントをライブ視聴できる配信サービスや放送局のほか、スマートフォンでサッカーW杯をさらに楽しむ方法などについても本誌記事で取り上げている。