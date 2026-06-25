5月9日（土）、10日（日）に代々木公園で開催された『第26回タイフェスティバル東京』。近年凄まじい進化を遂げているのが「ステージエリア」です。タイの人気アイドルやインフルエンサーがステージに集結。後編では、「推し活」の熱狂をレポートします。 （取材・文：野辺五月 撮影・本社：武田裕介）

【写真】タイの推し活文化・マネーフラワーも

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ステージエリア白熱の背景

ここ数年、日本で存在感を増しているタイのエンターテインメント。その起爆剤となったのが、タイ発のBLドラマです。コロナ禍の巣ごもり需要の中で、男子大学生2人のピュアな恋愛を描いたドラマ『2gether』シリーズが世界的にヒット。社会現象となり、その勢いのまま映画版『2getherTHE MOVIE』の制作へと発展しました。世界中の映画館が感染症対策で閉鎖を余儀なくされる中、独自の安全対策で上映を続けていた日本で「世界最速公開」が実現。この動きは、当時の日本におけるタイドラマ熱の凄まじさを象徴しています。

さらに、日本ではT−POP（タイの音楽）やドラマ、映画などタイエンタメ全体へ人気が拡大。特にタイエンタメ関係者が海外展開の可能性を感じているタイBLは、タイフェスでも人気のジャンル。『2gether』を世に送り出したGMMTVのアーティストがタイフェスでのステージに出演すると、ここ数年は朝から場所取りが行われるほどの盛り上がりです。



人があふれるステージ前の様子＝東京都渋谷区、2026年5月9日

加えて、今年のタイフェス東京のステージには、BLドラマやリアリティ番組で絶大な人気を誇る俳優・アーティスト集団のDomundi(DMD)の参戦も相まって、グッズブースも大変な混雑。朝一番から大行列ができてしまい、急遽抽選制を入れるなど出店者が対応に追われていました。



人気のアイドルグループVVV（Triple V）のほか、石井竜也とBNK48のコラボなどもあることから人の出を見越して、ステージ前に例年にはなかった「立ち止まり禁止エリア」が設けられたほどです。

タイならではの「マネーフラワー」に驚き

初日となる9日のメインステージでは、タイならではのユニークな「推し活文化」がさっそく花開いていました。

BLドラマ『Let me into your heart』の主演俳優、LeonとZalengがステージに登場したのですが、２人が身にまとっていたのは、なんとタイの紙幣がぎっしりと並んだ「天使の羽」！

タイでは卒業式やイベントの際、日本のフラワースタンド代わりに、本物のお金でお花や首飾りや衣装など作ってギフトとして贈る「マネーフラワー」という独自の応援文化があります。こうした本場の熱量を間近で見られるのも、タイフェスならではの醍醐味ですね。

そんな中、ステージ周辺に「危ないので一歩ずつ後ろにずれてください」とアナウンス。登場したのが、タイを拠点に活動する3人組インフルエンサーの「NipponBoyz」です。

「タイに来たらいいと思う」のショート動画でブレイクし、2025年に婦人公論.jpでもインタビューをさせていただいた彼ら。２年連続のステージ出演となった彼らの舞台は、歌あり、笑いあり、寸劇ありの大満足の30分でした。



ヤードムを鼻にさしたNipponBoyz＝東京都渋谷区、2026年5月9日

即席の幕を使った早着替えや、オリジナル曲「ヤードム」のパフォーマンスでは、ヤードム（タイの嗅ぎ薬）を鼻に突っ込む振り付けで、初めて観る観客からもドッと笑いが沸き起こります。ヤードムは、リップ型の携帯アロマ。メンソールやユーカリの強烈な清涼感が特徴で、現地では眠気覚ましや暑さ対策、気分転換に老若男女が愛用。あまりの心地よさに、鼻の穴に直接突き刺したまま過ごす人も珍しくない、タイの国民的ヒット生活アイテムです。

さらに「タイドラマあるある」を再現した新作コントでは、ファンなら「わかる！」、知らない人でも「何それ！？」と興味をそそる内容でステージを魅了。観客をも巻きこむ、高いエンタメポテンシャルを見せつけてくれました。



笑いが起こったNipponBoyzのパフォーマンス＝東京都渋谷区、2026年5月9日

熱狂！GMMTVのステージ

そして、イベントの熱気を最高潮に押し上げたのが、タイの大手事務所・GMMTV所属タレントたちのステージです。



FELIZZが華やかにパフォーマンス＝東京都渋谷区、2026年5月9日

若手女性グループFELIZZが会場を温めると、続いて登場したのは「GMM四天王」の一角であり、タイ版『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（略称：チェリまほ、原作は日本のBL漫画）』こと『Cherry Magic』の主演コンビとしても絶大な人気を誇るTayとNew。BL作品の主演CP（カップル）ということで、直前のNipponboyzが披露した「タイドラマあるある」ネタからの流れも完璧。

２人の息の合ったパフォーマンスに、客席からは悲鳴のような声援が飛びました。

さらに俳優として活動するGawin（ガウィン）の爽やかな歌声、ベテランの風格漂うNanon（ナノン）のステージと続き、今年4月に日本デビューを果たしたばかりの5人組ボーイズグループ『LYKN（ライキャン）』が登場すると、盛り上がりはピークに！



LYKNとNanonのステージでは大歓声が飛んだ＝東京都渋谷区、2026年5月9日

客席エリアは移動する隙間もないほど満員状態で、フードエリアや通路にまで観客が溢れ出し、まさに「今、最も熱いアジアのエンタメ」がここに集結していました。

これからのタイフェス

今回のイベント全体を振り返ると、もともとの主役である「タイフード（食）」、そして近年の爆発的な原動力である「エンタメ（推し活）」という、２大ジャンルでの凄まじい熱量を感じる２日間でした。

しかし、現場の熱気が高まる一方で、ステージの盛り上がりから立ち止まり禁止エリアが設けられるなど導線の取り方が難しいと感じた場面がありました。入場無料だったこともあり、タイ人気の高まりとともに、あふれる人をどう整理するのかに課題を感じた人も多かったようです。食とエンタメが互いに融合しながら伸びていくにはどうしたらいいのか、ステージ目当てのファンがフードエリアへ、食文化を目的に来た人がステージへと、より自然に回遊し合える仕組みができれば、イベントはさらに成熟していくはずです。

タイ国政府観光庁側は「タイに日本人観光客を120万人誘致する」という目標を掲げています。現在の日本では、歴史的な円安の影響などで海外旅行を控えるといった状況も確かにあるでしょう。しかし、この代々木公園を埋め尽くした凄まじい人たち、イベントの大盛況ぶりを見ると、日本における「タイ」への関心や需要の高さ、そして熱量は間違いなく本物であると確信させられます。



TayとNewが登場すると大歓声が起こった＝東京都渋谷区、2026年5月9日

タイフェス参加の注意点は

最後に、もしあなたが次回のタイフェスに参加するなら、覚えておいてほしい注意点をいくつか共有いたします。

とにかくこの時期は日差しが強く、猛烈に暑い。水分・塩分補給を怠らず、通気性の良い服装で挑むのが鉄則です。そして、「食」を全力で楽しみたい方は、ぜひ午前中の早い時間帯を目指し、足を運んでみてください。

ステージの出演者やスケジュールは公式サイトに公開されるのがかなり直前になるケースが多いのも特徴の一つです。狙いのアーティストやタイムスケジュールはギリギリまでチェックが必須。更に、実はタイフェスは、ステージだけでなく期間中、東京にタイのアーティスト集団が結集し、別会場では有料になりますが「前夜祭・サイドイベント・後夜祭」に当たるショーケースを繰り広げています。ステージの無料イベント以外にも注目してみましょう。

今年のテーマ「Creative Life and Creative Heartbeat」の通り、食だけでなく、今や最も熱いアジアのエンタメの力で私たちを揺さぶってくれたタイフェスティバル。ここでチャージされた熱量が、日本とタイの未来を更に身近なものへと変えていくことでしょう。来年は一体どんな進化を見せてくれるのか、今から楽しみですね。

タイフェスレポート前編はこちら

