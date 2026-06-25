【速報】川村葉音被告に懲役30年の判決 特定少年に懲役20年判決 江別集団暴行死 札幌地裁
北海道江別市で、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年6月25日、川村葉音被告（21）に懲役３０年の判決を言い渡しました。
また、当時18歳の特定少年・滝沢海裕被告に懲役２０年の判決、当時16歳の少年に懲役９年以上、１３年以下の不定期刑が言い渡されました。
強盗致死などの罪に問われたのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18）、少年（当時16）のあわせて3人です。
3人はいずれも起訴内容を認めていて、札幌地裁は3人に対し「強盗致死罪が成立する」との判断を示していました。
最大の争点は量刑です。
これまでの裁判で、川村被告は「社会に出られる確率は、ほぼないと思っています」などと話し、遺族に対し「大切な命を奪ってしまい申し訳ありません」と謝罪していました。
検察は「自らの意思で暴行を加え、金品も要求したと評価するほかない」として、無期懲役を求刑。
一方、弁護側は「川村被告の暴行は死への寄与度が低い」「6人の中で発言力が低く、川村被告の発言を誰も気にしていなかった」として、懲役13年の有期刑を求めていました。
※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。