ロックスター・ゲームスは6月24日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用オープンワールドクライムアクションゲーム「グランド・セフト・オートVI」の予約受付を6月25日0時に開始する。本稿では予約特典の「ヴィンテージ・バイスシティパック」の内容を紹介したい。

「ヴィンテージ・バイスシティパック」は、2002年に発売された「グランド・セフト・オート・バイスシティ(バイスシティ)」を感じさせる追加コンテンツ。「バイスシティ」の舞台である1980年代の雰囲気が味わえる。

最初は「オーシャンビーチ沿いのガレージ」と「セダンのヴァピッド スタニアー(55年式)」。クラシックセダンの車と、オーシャンビーチのきらめく砂浜に近いガレージ。個人ガレージには武器庫に加え、売り渡す盗品を安全に保管できるスペースも用意されている。

【ヴァピッド スタニアー】

次に紹介するのがジェイソンの「ヴィンテージパステルのリネンスーツ」。気取らずシックなデザインの衣装だ。さらに「享楽の時代を象徴するヘアスタイル」。衣装と合わせ1980年代の雰囲気を際立たせる。ルシアは、「赤いスパンコールのミニドレス」と「カールヘア」。こちらも派手で華やか、そしてクラッシックな雰囲気だ。

【外見】

そして武器を飾り立てる「武器パターン」。「バイスシティ」の主人公トミー・ベルセッティを象徴する、ヤシの木柄のボタンアップをモチーフにしたトロピカルパターンだ。このパターンはほとんどの銃を彩れる。

【武器パターン】

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