女優の瀬戸さおり(36)が21日までに、自身のインスタグラムを更新。「さらにショートになりました 笑」とミディアムヘアをさらに短くしたミニボブヘアを披露した。



【写真】「腹が立つほど似合ってる」の声も飛び出すほどキュートな髪型 俳優兄に似ている!?

あごラインの短めのボブヘアのサイドを耳にかけ、おでこも全開。丸みのあるカットで、可愛らしく内巻きに仕上げている。フォロワーは「腹が立つほど似合ってる」「お似合い！」「可愛すぎ」と絶賛していた。



さおりの兄は俳優の瀬戸康史でその妻は女優の山本美月。兄妹は目元や鼻筋がそっくり。今年3月の舞台「サボテンの微笑み」で初の兄妹共演を果たした。また、さおり自身も昨年12月に「私事で恐縮ではございますが、この度、宮粼秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と俳優の宮粼との結婚を報告している。康史は2015年の舞台「夕陽伝」で宮粼と兄弟役を演じており、「まさか秋人がほんとに弟になるとは…ずっと幸せにね」と祝福していた。



（よろず～ニュース編集部）