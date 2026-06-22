「ついにこの日が来たね」

「長い旅になるぞ」

「見て、夜明けだよ」

何か大きな試練に向かう直前のようなワンちゃんトリオが、Xで大きな注目を集めています。

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このほど投稿者さんが「魔物討伐に向かうパーティー感」というコメントを添えて公開したのは、朝日に向かって佇む3匹のワンちゃんを捉えた1枚。

左からトイプードルのココちゃん、マルプーのひまわりさん、マルチーズのハルくんと並んだ3匹の姿は、コメントにある通り、戦いに赴く勇者一行のそれ。

逆光のほのかな赤さと、やや不穏な空模様も手伝って、これから負けられない戦いが始まることを予感せずにはいられません。拾い食いなどを防止するためのネットも、なんだか伝説の兜を彷彿とさせます。

投稿は4.3万件を超すいいねを集め、コメントや引用欄には「勇ましい」「どんな強敵でも勝てそう」「面構えが違う」といった声が相次いでいます。

この「魔物討伐パーティー」が結成されたのは、朝の散歩中のこと。ひまわりさんとハルくんが朝日に向かって立っていたのを見た投稿者さんが、ココちゃんを横に並べて撮影したのだとか。

気になるのは3匹の視線の先ですが、投稿者さんによれば、特に何かがあったわけではないそう。ただただ朝日を見つめていただけのようです。

その後、3匹は投稿者さんの合図で移動を開始。道なき道を進み、峻険な山を越え、激流の大河を渡り……ということはもちろんなく。

いつものお散歩コースを仲良く歩いていったとのことで、ちょっとした坂道や小さな水たまりなんかはあったかもしれませんが、何事もなくご近所の冒険を終えたみたいです。

＜記事化協力＞

ハルくん （@9Z8lquSv8B3FMpN）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062203.html