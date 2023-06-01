本拠地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、今季16号ソロを放った。前日の同カードは、育休取得のため欠場。後に自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。慌ただしい中で自ら放った祝砲に、米ファンも驚きの声を上げた。

第2子の誕生を報告した翌日、自ら祝砲を放った。0-3とリードされて迎えた9回。先頭の大谷は救援右腕キトレッジの甘く入ったシンカーを弾き返した。今季16号となる一発。ドジャースタジアムは大歓声に包まれた。

大谷は前日のオリオールズ戦を欠場。球団公式Xは「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴う休暇）でチームを離れている」としていた。その後、日本時間同日夜にインスタグラムで第2子の誕生を発表。この日、即スタメンに復帰しての一発だった。

X上の米ファンは「父のパワーが発動だ！」「赤ちゃんが幸運をもたらしてくれたね」「妊娠中にこんな成績だったなんてクレイジーだ」「究極の父親ブーストだ」「ショウヘイが父親パワーを使えば最強だ」などと驚き混じりに反応していた。



（THE ANSWER編集部）