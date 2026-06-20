「不運にもなりえます」人気占い師が教える「ラッキーカラーの扱い方」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







風水で「白」が持つ意味とは？

私たちの身近な存在である「白」は、金の気を持つ色です。基本的な意味合いとして、まず「浄化」が挙げられます。空間の気を浄化し、気の流れをよくする効果が期待できます。また、「リセット」の意味も持っており、何かゼロからスタートしたい場合や人間関係に悩んでいるときに取り入れるとよいでしょう。







判断力やひらめき力アップに一役

イエローは瞬発力がある色ともいわれており、判断力が欲しいときやひらめき力アップの効果が期待できます。アイディアを出したいときや迷っていることがあるときに、華やかなイエローを身に着けるとよいでしょう。ただ、継続力には欠ける色といわれており、習い事など新しいことをスタートするときには避けるのが無難です。







（この色だけはやめてください）

≫ゲッターズ飯田さん一番弟子が教える「金運が下がる財布の色」