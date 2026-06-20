amazarashiによる新曲「クラウン新車で買ってあげる」のミュージックビデオが公開された。

「クラウン新車で買ってあげる」は、秋田ひろむが“父”という存在に向けた思いを描いた楽曲。父との別れと家族の思い出をたどるように、家族の記憶、車窓の景色、無口な車内、そしてもう伝えることのできない言葉を重ねながら、簡単には整理しきれない感情を静かに浮かび上がらせる、痛みとやさしさを内包した作品となっている。

本作では、漫画家・薄場圭とのコラボレーション企画を展開中だ。公開されたMVは「クラウン新車で買ってあげる」と、薄場圭による短編漫画『僕とお父さんについて』の世界が交差する映像作品となっている。青森を中心に撮影された実写映像に、『僕とお父さんについて』の漫画素材、さらに薄場圭による描き下ろしイラストを重ねながら、二つの作品に流れる“父への思い”を映像として再構成した。

今回使用されている描き下ろしイラストは、『僕とお父さんについて』の主人公・秋字のその後が描かれたもの。秋田ひろむが「クラウン新車で買ってあげる」を制作する中で、『僕とお父さんについて』に描かれた父との距離感や記憶の細部に、自身の記憶と響き合うものを感じたことが、今回のコラボレーションの出発点となった。

一方、薄場圭も10代の頃からamazarashiの音楽に強い影響を受けてきたことを明かしており、今回の描き下ろしについては“秋字の続きを少し描いた”感覚で向き合ったと語っている。個人的な記憶や感情から生まれた二つの作品が重なり合うことで、ひとつの私的な物語に留まらない、聴き手・読み手それぞれの人生へと接続していくような映像作品に仕上がっている。

現在公開中の特設サイトでは、ジャケット、描き下ろしイラストに加え、2021年に発表された薄場圭による短編漫画『僕とお父さんについて』本編も全編公開中。楽曲、漫画、イラスト、MVをあわせて楽しんでほしい。