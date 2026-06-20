チュニジア戦で試される"バトンタッチの強さ"。拮抗した展開で日本の武器となるか【W杯】
スタメンが全ての流れを決めるわけではない。それは、北中米ワールドカップのオランダ戦でも証明された。１−２で迎えた88分、日本が同点弾を決めたシーンで重要な役割を果たしたのが、いずれも途中出場の伊東純也と小川航基だった。
そのオランダ戦で３バックの一角を担った渡辺剛は「途中出場の選手がオランダ戦でも流れをガラッと変えてくれて」と証言している。
「スタメンの選手たちが相手を疲れさせて、その隙を途中出場の選手が突く。総力戦じゃないですけど、バトンタッチは日本代表の武器なので。先発、サブに関係なく戦うことがチュニジア戦でも大事になる」
オランダ戦、渡辺は75分に冨安健洋と交代している。
「ワールドカップでは、正直もうどっちがスタメンとかサブとか本当に関係ない。チームの勝利が大事。僕自身、例えば僕が逆にサブで、冨がスタメンでも全力で応援するし。途中から出ればトミー以上のものを出せるように準備するだけ。その気持ちがやっぱり今のワールドカップではすごく大事です」
６月20日のチュニジア戦でも、試合が拮抗した展開になれば、途中出場組の力が勝敗を左右する可能性は十分にある。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
そのオランダ戦で３バックの一角を担った渡辺剛は「途中出場の選手がオランダ戦でも流れをガラッと変えてくれて」と証言している。
「スタメンの選手たちが相手を疲れさせて、その隙を途中出場の選手が突く。総力戦じゃないですけど、バトンタッチは日本代表の武器なので。先発、サブに関係なく戦うことがチュニジア戦でも大事になる」
オランダ戦、渡辺は75分に冨安健洋と交代している。
６月20日のチュニジア戦でも、試合が拮抗した展開になれば、途中出場組の力が勝敗を左右する可能性は十分にある。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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