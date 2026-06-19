6月14日、タレントのボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者が、知人女性に性的暴行を加えたとして不同意性交の疑いで逮捕された。

「各社の報道によれば、4月21日に女性がボビー容疑者に呼び出されて千葉県内の民家に入ったところ、体を触られるなどの被害にあったと伝えられています。防犯カメラなどの捜査から、6月14日未明にボビー容疑者が海外から羽田空港に帰国したところ、逮捕されたそうです」（スポーツ紙記者）

“天然キャラ”と独特の話芸で、一世を風靡したボビー容疑者。2000年代初頭、バラエティ番組『さんまのSUPERからくりTV』（TBS系）などに出演し、一躍人気者となった。

「ボビーは、バラエティ番組などで間違った日本語を使って共演者から冷やかされても『仕事だから』と割り切り、怒ったりすることがないため現場のウケはよかったです。ただ、プライドは人一倍高かったので、番組関係者などには『バラエティ番組だけで見せているのが俺のすべてではない』と語ることもあったそうです」（テレビ関係者）

1999年に一般女性と結婚し、5人の子どもが生まれたボビー容疑者だが、2020年には妻への暴行容疑で逮捕され、罰金10万円の判決を言い渡された（2025年に離婚を発表）。この事件以降、テレビの仕事が激減することとなる。

「テレビも年々コンプライアンスが厳しくなっていますから、暴行事件以降、ボビーのキャスティングは難しくなりました。外国人タレントのなかでは名前が売れていて、バラエティ番組の演出意図などを理解しており、制作サイドには重宝がられていたのですが……。今回の件を受けて、ますます起用は見送られるでしょうね。

ここ数年はYouTubeやセミナーイベントなどで資産形成について講演したり、株や不動産に投資するなど、実業家としての活動が目立っていました。千葉に別荘を所有するなど、派手な生活を送っていたようですが、金銭トラブルも多かったと聞いています。期日までに支払いがおこわれないと本人自ら『何で振り込まれていないの？』と番組関係者に催促していたこともあると聞いています」（同前）

今回の逮捕について、「事実はまったく違います」と容疑を否定しているというボビー容疑者。捜査の進展が待たれる。