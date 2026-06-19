予約販売開始！次世代AIグラス「Rokid スマートAIグラス」
フューチャーモデル株式会社は、グローバルAIウェアラブルブランド「Rokid（ロキッド）」が展開する次世代AIグラス「Rokid スマートAIグラス」について、2026年6月17日（水）11時より予約販売を開始した。予約販売は、Rokid公式サイトをはじめとするオンラインサイト、および一部家電量販店にて順次受付を開始する。公式オンラインでは、『全額予約プラン』と『2,000円予約プラン』の2種類を用意し、一部家電量販店の店頭でも予約できる。さらに、対象店舗での店頭予約にも、全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用される。正式発売は2026年7月10日（金）11時を予定しており、予約商品は発売日以降、順次届ける予定。
■Makuake歴代応援購入金額1位を記録した「Rokid スマートAIグラス」が、いよいよ一般販売へ
Rokid スマートAIグラスは、2026年2月より応援購入サービス「Makuake」にて日本国内向けの先行販売を実施し、応援購入総額636,736,060円、サポーター数7,413人を記録した。さらに、Makuake歴代応援購入金額1位を達成するなど、日本市場においても大きな注目を集めてきた。
Makuake先行販売では、視界で情報が完結する新しいAIウェアラブル体験、リアルタイム翻訳、AI検索、FPV撮影、文字起こし、ナビゲーションなど、日常生活からビジネスシーンまで活用できる多機能性が高く評価された。
今回の予約販売開始により、Makuakeでの先行販売を逃した方や、実機体験後に購入を検討していた方にも、より身近な販売チャネルを通じてRokid スマートAIグラスを購入できるようになる。
＜予約販売概要＞
予約開始日：2026年6月17日（水）11:00
正式発売日：2026年7月10日（金）11:00
販売価格：109,990円（税込）
対象商品：RokidスマートAIグラス
予約受付チャネル：Rokid公式サイト、オンラインショップ、一部家電量販店
発送・お渡し：2026年7月10日以降。注文順・店舗受付順に順次発送または引き渡し予定
Rokid スマートAIグラスは、オンラインサイトおよび一部家電量販店にて順次予約受付を開始する。公式オンラインサイトでは、購入スタイルに合わせて選べる「全額予約プラン」と「2,000円予約プラン」を用意している。
また、一部家電量販店の店頭でも予約できる。
この場合も全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用されるため、店頭で実機や取扱状況を確認しながら安心して予約できる。
・予約受付開始日、取扱店舗、在庫状況、商品の引き渡し方法は販売チャネルにより異なる。
・キャンペーン特典は数量限定だ。なくなり次第終了となる。
＜公式オンラインでは選べる2つの予約プラン＞
特典期限：2026年7月9日（木）23:59まで
・特典は数量限定だ。なくなり次第終了となる。
・内容は予告なく変更または終了となる場合がある。
■一部家電量販店でも受付、全額予約キャンペーンも適用
一部家電量販店の店頭では、Rokid スマートAIグラスを予約できる。さらに、対象店舗での店頭予約にも、オンラインの全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用される。店頭での予約は、実店舗で取扱状況を確認しながら申し込めるため、初めてスマートAIグラスを購入する方や、購入前にスタッフへ相談したい方にも安心して利用できる。
・取扱店舗、予約受付開始日、在庫状況は店舗により異なる。
・店頭予約にも全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用される。
・キャンペーン特典は数量限定だ。なくなり次第終了となる。
・店頭での取扱有無については、各店舗へ直接確認いただきたい。
■Rokid スマートAIグラスの主な特徴
Rokid スマートAIグラスは、スマートフォンを取り出す前に、必要な情報を目の前に表示できる次世代AIウェアラブルデバイスだ。翻訳、検索、文字起こし、ナビゲーション、撮影など、日常的にスマートフォンで行っていた操作を、視覚と音声を通じてより自然にサポートする。
〇89言語のリアルタイム翻訳に対応
海外旅行、ビジネス会議、接客、学習など、言語の壁を感じる場面で活躍する。視界に字幕を表示することで、会話や周囲の文字情報を直感的に理解しやすくなる。
〇AIが見て・聞いて・考えて・答える視界内アシスタント
Rokid スマートAIグラスは、ユーザーが見ているものや周囲の状況をもとに、情報検索や説明をサポートする。街歩き、学習、作業、観光など、さまざまなシーンで「見るだけでわかる」体験を提供する。
〇1200万画素ハンズフリーカメラを搭載
1200万画素カメラと109°広角レンズにより、目で見た臨場感に近いFPV映像を記録できる。スポーツ観戦、ライブ、作業中の手元撮影、子どもの成長記録など、手を止めずに大切な瞬間を残すことができる。
〇本体重量約49gの軽量設計
本体重量は約49gだ。日常的に装着しやすい軽量設計により、旅行、ビジネス、外出、学習、エンタメなど、幅広いシーンで自然に活用できる。
〇製品仕様
■ 安心して購入できる国内サポート体制
Rokid スマートAIグラスは、日本国内での購入者に向けて、国内送料無料、30日間返品保証、1年間製品保証、カスタマーサポートを用意している。
予約販売商品については、2026年7月10日（金）以降、注文順に順次発送または店頭で引き渡す予定だ。購入後のサポートについても、日本国内のサポート窓口を通じて、安心して利用できる環境を整えていく。
■販売ページ
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Makuake先行販売では、視界で情報が完結する新しいAIウェアラブル体験、リアルタイム翻訳、AI検索、FPV撮影、文字起こし、ナビゲーションなど、日常生活からビジネスシーンまで活用できる多機能性が高く評価された。
今回の予約販売開始により、Makuakeでの先行販売を逃した方や、実機体験後に購入を検討していた方にも、より身近な販売チャネルを通じてRokid スマートAIグラスを購入できるようになる。
＜予約販売概要＞
予約開始日：2026年6月17日（水）11:00
正式発売日：2026年7月10日（金）11:00
販売価格：109,990円（税込）
対象商品：RokidスマートAIグラス
予約受付チャネル：Rokid公式サイト、オンラインショップ、一部家電量販店
発送・お渡し：2026年7月10日以降。注文順・店舗受付順に順次発送または引き渡し予定
Rokid スマートAIグラスは、オンラインサイトおよび一部家電量販店にて順次予約受付を開始する。公式オンラインサイトでは、購入スタイルに合わせて選べる「全額予約プラン」と「2,000円予約プラン」を用意している。
また、一部家電量販店の店頭でも予約できる。
この場合も全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用されるため、店頭で実機や取扱状況を確認しながら安心して予約できる。
・予約受付開始日、取扱店舗、在庫状況、商品の引き渡し方法は販売チャネルにより異なる。
・キャンペーン特典は数量限定だ。なくなり次第終了となる。
＜公式オンラインでは選べる2つの予約プラン＞
特典期限：2026年7月9日（木）23:59まで
・特典は数量限定だ。なくなり次第終了となる。
・内容は予告なく変更または終了となる場合がある。
■一部家電量販店でも受付、全額予約キャンペーンも適用
一部家電量販店の店頭では、Rokid スマートAIグラスを予約できる。さらに、対象店舗での店頭予約にも、オンラインの全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用される。店頭での予約は、実店舗で取扱状況を確認しながら申し込めるため、初めてスマートAIグラスを購入する方や、購入前にスタッフへ相談したい方にも安心して利用できる。
・取扱店舗、予約受付開始日、在庫状況は店舗により異なる。
・店頭予約にも全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用される。
・キャンペーン特典は数量限定だ。なくなり次第終了となる。
・店頭での取扱有無については、各店舗へ直接確認いただきたい。
■Rokid スマートAIグラスの主な特徴
Rokid スマートAIグラスは、スマートフォンを取り出す前に、必要な情報を目の前に表示できる次世代AIウェアラブルデバイスだ。翻訳、検索、文字起こし、ナビゲーション、撮影など、日常的にスマートフォンで行っていた操作を、視覚と音声を通じてより自然にサポートする。
〇89言語のリアルタイム翻訳に対応
海外旅行、ビジネス会議、接客、学習など、言語の壁を感じる場面で活躍する。視界に字幕を表示することで、会話や周囲の文字情報を直感的に理解しやすくなる。
〇AIが見て・聞いて・考えて・答える視界内アシスタント
Rokid スマートAIグラスは、ユーザーが見ているものや周囲の状況をもとに、情報検索や説明をサポートする。街歩き、学習、作業、観光など、さまざまなシーンで「見るだけでわかる」体験を提供する。
〇1200万画素ハンズフリーカメラを搭載
1200万画素カメラと109°広角レンズにより、目で見た臨場感に近いFPV映像を記録できる。スポーツ観戦、ライブ、作業中の手元撮影、子どもの成長記録など、手を止めずに大切な瞬間を残すことができる。
〇本体重量約49gの軽量設計
本体重量は約49gだ。日常的に装着しやすい軽量設計により、旅行、ビジネス、外出、学習、エンタメなど、幅広いシーンで自然に活用できる。
〇製品仕様
■ 安心して購入できる国内サポート体制
Rokid スマートAIグラスは、日本国内での購入者に向けて、国内送料無料、30日間返品保証、1年間製品保証、カスタマーサポートを用意している。
予約販売商品については、2026年7月10日（金）以降、注文順に順次発送または店頭で引き渡す予定だ。購入後のサポートについても、日本国内のサポート窓口を通じて、安心して利用できる環境を整えていく。
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