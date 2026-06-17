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YouTubeチャンネル「モハPチャンネル」が「【欧州経済】ドイツ最大の銀行がイタリアの傘下に？コメルツ買収はどうなった？TOB実施」と題した動画を公開した。動画では、イタリアのメガバンクであるウニクレディトが、ドイツのコメルツ銀行に対して仕掛けている買収劇の現状と背景について詳しく解説している。



コメルツ銀行はドイツで3番目の預金残高を抱えるメガバンクであり、長くドイツの産業を支えてきた歴史を持つ。一方のウニクレディトはイタリアのメガバンクで、2010年頃の欧州債務危機を乗り越え、経営の健全性を改善させてきた。2024年9月、ウニクレディトはドイツ政府が進めていたコメルツ銀行の株式売却のタイミングで、一気に発行済み株式の9%を取得し筆頭株主となった。もし買収が実現すれば、ウニクレディトがすでにドイツ国内に持つ銀行部門と合わせてドイツ最大の銀行が誕生し、それがイタリアの銀行の傘下に入るという大きな再編となる。



EU域内では競争力強化のために銀行の統合が推奨されてきたが、ドイツの政界や銀行業界からは「イタリアの銀行の傘下に入るというのはちょっと受け入れがたい」と難色を示す声が上がった。コメルツ銀行側は買収を拒否し、投資銀行をアドバイザーに採用して防衛策の実施を発表している。しかし、ウニクレディトは株式の保有割合を26.5%まで拡大させ、さらに目標を30%に据えてTOB（株式公開買付）を実施するなど、強気な姿勢を崩していない。



現在、ウニクレディトを率いているアンドレア・オルセルCEOは、敵対的買収に関する論文で優秀な成績を収め、投資銀行業務に長年従事してきた「敵対的買収の申し子」とも言える人物である。コメルツ銀行側は依然として折れるそぶりを見せておらず、両者の強引な買収劇をめぐる攻防は、今後も続いていくとみられる。