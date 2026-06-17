本木雅弘、“還暦”を迎えて感じる悩みを告白も…共演者の吉高由里子がバッサリ「自覚がない！」
俳優の本木雅弘が16日放送のTBS系バラエティー『バナナサンド』（毎週火曜 後8：00）に出演。還暦を迎えて、抱えている悩みを明かした。
【写真】「ご夫婦が並んだ貴重な1枚」「素敵」長男・UTAが公開した、本木雅弘＆内田也哉子らとの集合ショット
本木はこの日、映画『黒牢城』で共演した菅田将暉、吉高由里子、宮舘涼太（Snow Man）とともに番組に出演した。番組内のゲームなどで盛り上がる中、現場での悩みを打ち明けた。
本木は「昨年、還暦になったんですけど、どの現場に行ってもだいたい年配者になるので、大先輩みたいな感じで、スタッフの方にもキャストの方にも気を遣われてしまってですね」と告白。「注意されるというか、叱られる場面がない。それはそれで不安というか」と語り、「叱られたいですね。何となく浮いているんじゃないかなとか…」と悩みを吐露した。
しかし、これにMCのバナナマン設楽統が、収録直前まで設楽と本木が談笑を続ける中、吉高から注意を受けたことを打ち明け、実際にその際のVTRも紹介された。映像内では「始めるって！始めるってよ！男子たち！」と吉高が声をかけると、「すみません…」と手を合わせて謝罪する本木の姿も映し出された。
これには本木も「そうだった…」と納得の表情。吉高も「ずっとやめないから。『始まるよ』って。みんなすごい待ってたから」とド正論をぶつけた。さらに「叱られてましたね」と話す本木に吉高は「怒られている自覚がない！」と笑いながらぶった切った。
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本木はこの日、映画『黒牢城』で共演した菅田将暉、吉高由里子、宮舘涼太（Snow Man）とともに番組に出演した。番組内のゲームなどで盛り上がる中、現場での悩みを打ち明けた。
本木は「昨年、還暦になったんですけど、どの現場に行ってもだいたい年配者になるので、大先輩みたいな感じで、スタッフの方にもキャストの方にも気を遣われてしまってですね」と告白。「注意されるというか、叱られる場面がない。それはそれで不安というか」と語り、「叱られたいですね。何となく浮いているんじゃないかなとか…」と悩みを吐露した。
これには本木も「そうだった…」と納得の表情。吉高も「ずっとやめないから。『始まるよ』って。みんなすごい待ってたから」とド正論をぶつけた。さらに「叱られてましたね」と話す本木に吉高は「怒られている自覚がない！」と笑いながらぶった切った。