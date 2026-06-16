タムロン、２９年１２月期に営業益２５０億円以上を目指す 中計目標発表 タムロン、２９年１２月期に営業益２５０億円以上を目指す 中計目標発表

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タムロン<7740.T>は１６日の取引終了後、２９年１２月期を最終年度とする中期経営計画（２７年１２月期～）の骨子策定を行ったと発表した。２９年１２月期の目標として売上高１２００億円以上（２５年１２月期は８５０億７１００万円）、営業利益２５０億円以上（同１６６億３８００万円）を掲げた。株主還元については中計期間から配当額を配当性向６０％又はＤＯＥ（株主資本配当率）８％の高い方を基準として決めるほか、中計期間末までに約１８０億円の追加還元に取り組む。写真関連事業のキャッシュカウ化を進めるとともに、産業向け事業における持続的な成長基盤の構築を図る。



あわせて長期ビジョンの定量目標を刷新したと開示した。３５年１２月期の売上高目標を前回発表の１０００億円以上から２０００億円以上に引き上げた。うち、新規事業の売上高は１００億円以上から２００億円以上に上方修正。また、新たにＲＯＥ（自己資本利益率）２０％以上を持続的に達成する目標を掲げた。



同時に今期の年間配当予想を１４円増額すると発表。前回発表の中間１０円５０銭・期末２６円５０銭の合計３７円から、中間２０円・期末３１円の合計５１円に引き上げた。２５年７月１日の１株につき４株の割合での株式分割後ベースの前期実績に対し、実質１４円７５銭の増配となる。



出所：MINKABU PRESS