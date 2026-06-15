JR東海リテイリング・プラスは、「まる子とコジコジコラボキャンペーン」を6月9日から7月6日まで開催する。

「ちびまる子ちゃん」と「コジコジ」の描き下ろしイラストを使い、コラボ駅弁と食品、オリジナルグッズなど計18品を展開する。サントリーの飲料（酒類を除く）を2本同時購入すると、オリジナル缶バッジ1個が付く。

「コジコジ駅弁」はパッケージ、箸袋、お品書きをキャンペーン仕様とし、A6サイズのクリアファイル5種から1枚をランダムで封入する。オリジナルグッズは「【コジコジ】トレーディングミニ巾着」や「【まる子とコジコジ】トレーディングアクリルキーホルダー」などをそろえる。

取扱商品の一例は、「コジコジ駅弁」（1,580円）、「のっぽパン クリーム ちびまる子ちゃん」（189円）、「【コジコジ】トレーディングミニ巾着」（880円）、「【コジコジ】トレーディングミニ巾着 ボックス」（5,280円）、「【コジコジ】マスコット「電車ごっこ」カラビナ付き」（2,860円）など。いずれも税込。

販売は東京駅〜新大阪駅（在来線含む）の「PLUSTA」「Bellmart」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」で実施し、駅弁は東京、品川、新横浜、静岡、名古屋、京都、新大阪の各駅で扱う。一部店舗で販売し、公式オンラインショップは6月16日午前10時から在庫終了まで扱う。