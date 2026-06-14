米津玄師「烏」ジャケット　Illustration by 米津玄師

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　シンガー・ソングライターの米津玄師が「2026 NHKサッカーテーマ」として描き下ろした「烏」（からす）のジャケットが公開された。米津の描き下ろし作品となり、楽曲はサッカー日本代表の初戦にあわせ、あす15日に配信リリースを迎える。

【動画】『MAJ2026』の米津玄師「IRIS OUT」パフォーマンス映像

　あわせて、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で披露された「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）のパフォーマンス映像も公開。米津は本アワードで全6冠を達成するなど、大いに注目を集めた。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
米津玄師「IRIS OUT」受賞まとめ
・最優秀J-POP楽曲賞
・最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞
・Best Japanese Song in Asia
・Best Japanese Song in Europe
・Best Japanese Song in North America
・Best Japanese Song in Latin America