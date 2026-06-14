米津玄師、NHKサッカーテーマ「烏」自身描き下ろしのジャケット公開
シンガー・ソングライターの米津玄師が「2026 NHKサッカーテーマ」として描き下ろした「烏」（からす）のジャケットが公開された。米津の描き下ろし作品となり、楽曲はサッカー日本代表の初戦にあわせ、あす15日に配信リリースを迎える。
【動画】『MAJ2026』の米津玄師「IRIS OUT」パフォーマンス映像
あわせて、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で披露された「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）のパフォーマンス映像も公開。米津は本アワードで全6冠を達成するなど、大いに注目を集めた。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
米津玄師「IRIS OUT」受賞まとめ
・最優秀J-POP楽曲賞
・最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞
・Best Japanese Song in Asia
・Best Japanese Song in Europe
・Best Japanese Song in North America
・Best Japanese Song in Latin America
【動画】『MAJ2026』の米津玄師「IRIS OUT」パフォーマンス映像
あわせて、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で披露された「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）のパフォーマンス映像も公開。米津は本アワードで全6冠を達成するなど、大いに注目を集めた。
米津玄師「IRIS OUT」受賞まとめ
・最優秀J-POP楽曲賞
・最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞
・Best Japanese Song in Asia
・Best Japanese Song in Europe
・Best Japanese Song in North America
・Best Japanese Song in Latin America