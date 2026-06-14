『東京リベンジャーズ』続編、10月2日放送開始 三天戦争編PV公開で12年後のマイキーと三途登場
テレビアニメ『東京リベンジャーズ』（東リベ）の続編『東京リベンジャーズ 三天戦争編』が、MBS・TBS・CBCにて10月2日より毎週金曜深夜1時53分から放送されることが決定した。あわせて第3弾PVが解禁され、12年後の世界におけるマイキー、三途春千夜の姿を見ることができる。
【動画】顔が激変したマイキー！12年後を描く公開された『東リベ』続編PV
公開された第3弾PVは、「12年後のタケミっちへ―」と語りかけるマイキーのビデオレターから始まる。12年後の世界でタケミチの前に姿を現すマイキー、そして三途春千夜が登場し、物語は新たな局面へと突入。さらに、タケミチが銃口を突き付けられる緊迫のシーンも描かれている。
『東京リベンジャーズ』は『週刊少年マガジン』（講談社）で2017年〜2022年にかけて連載された人気漫画が原作で、主人公で人生どん底のダメフリーター花垣武道（タケミチ）が、人生のピークだった12年前の中学時代にタイムリープし、殺された恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、人生のリベンジを開始するストーリー。
コミックス累計発行部数は8000万部を突破する人気作で、テレビアニメが2021年4月〜9月にかけて“8・3抗争編”“血のハロウィン編”が放送、第2期“聖夜決戦編”が2023年1月〜3月、3期“天竺編”が2023年10月〜12月にかけて放送され、2021年と2023年には実写映画化された。
アニメ続編「三天戦争編」は、東京卍會と天竺の抗争は凄惨な結果で幕を閉じ、それぞれが悲しみを抱えながら次の道へ進む中、花垣武道（タケミチ）は死亡した稀咲鉄太に畏怖の念を抱く。そして、タイムリープでの一部始終を聞いた佐野万次郎（マイキー）は、ある決断をする。
戦いを終えて過去を離れたタケミチは、ついに恋人・橘日向（ヒナタ）が生きている最高の未来に辿り着く。しかし、そこに“彼”の姿はなかった。3チームが覇権を争う“三天時代”となった世界で、最後のリベンジが始まる。
■放送情報
MBS・TBS・CBC：10月2日より毎週金曜深夜1時53分〜放送
BS-TBS：10月2日より毎週金曜深夜2時30分〜放送
AT-X：10月3日より毎週土曜夜9時〜放送
【動画】顔が激変したマイキー！12年後を描く公開された『東リベ』続編PV
公開された第3弾PVは、「12年後のタケミっちへ―」と語りかけるマイキーのビデオレターから始まる。12年後の世界でタケミチの前に姿を現すマイキー、そして三途春千夜が登場し、物語は新たな局面へと突入。さらに、タケミチが銃口を突き付けられる緊迫のシーンも描かれている。
コミックス累計発行部数は8000万部を突破する人気作で、テレビアニメが2021年4月〜9月にかけて“8・3抗争編”“血のハロウィン編”が放送、第2期“聖夜決戦編”が2023年1月〜3月、3期“天竺編”が2023年10月〜12月にかけて放送され、2021年と2023年には実写映画化された。
アニメ続編「三天戦争編」は、東京卍會と天竺の抗争は凄惨な結果で幕を閉じ、それぞれが悲しみを抱えながら次の道へ進む中、花垣武道（タケミチ）は死亡した稀咲鉄太に畏怖の念を抱く。そして、タイムリープでの一部始終を聞いた佐野万次郎（マイキー）は、ある決断をする。
戦いを終えて過去を離れたタケミチは、ついに恋人・橘日向（ヒナタ）が生きている最高の未来に辿り着く。しかし、そこに“彼”の姿はなかった。3チームが覇権を争う“三天時代”となった世界で、最後のリベンジが始まる。
■放送情報
MBS・TBS・CBC：10月2日より毎週金曜深夜1時53分〜放送
BS-TBS：10月2日より毎週金曜深夜2時30分〜放送
AT-X：10月3日より毎週土曜夜9時〜放送
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