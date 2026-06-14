阪神芝2200メートルで決戦

中央競馬の上半期を締めくくるG1・宝塚記念が14日、阪神芝2200メートルで行われた。発走約20分前に大雨が降って馬場が悪化する中、メイショウタバル（牡5、石橋）が連覇を達成。57歳・武豊騎手は2週連続のG1勝利で、自身が保持するJRA・G1史上最年長勝利をさらに更新した。

発走約20分前に突然、大雨が降りだして馬場は良から一気に重に悪化。阪神競馬場が騒然となる中、運命のゲートが開いた。

逃げると見られていた武豊とメイショウタバルは2番手から。直線でコスモキュランダをかわして先頭に立つと、史上初の春古馬3冠を狙ったクロワデュノールの猛追をしのいだ。

先週、安田記念をシックスペンスで制してJRA・G1史上最年長勝利を飾った武豊は、すぐに記録を更新。フジテレビ系中継内のインタビューで2週連続G1制覇について問われると、「ようやくピークが来たみたいで。遅咲きでした」と笑みを浮かべた。

デビュー40年目、57歳の“武豊節”にX上のファンも笑いが止まらない。「流石に面白すぎるwww」「武さん遅咲きだったんか」「ファンを喜ばすユーモア忘れない あなたすごいよ、ほんと」「ユタカさんインタビューがキレッキレだなぁw」「遅咲きの武豊w いやいやずっと咲いてる」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）