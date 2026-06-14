国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 （C）ORICON NewS inc.

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　国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）は、13日に開催された授賞式をもって、全78部門の最優秀作品／アーティストを発表した。一覧は以下の通り。

【画像】昨年からどう変わった？ 『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』全結果

【主要6部門】

＜最優秀楽曲賞＞
怪獣 ／ サカナクション

＜最優秀アーティスト賞＞
Mrs. GREEN APPLE

＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞
HANA

＜最優秀アルバム賞＞
Prema ／ Fujii Kaze

＜Best Global Hit from Japan＞
HYPNOTIZE ／ XG

＜最優秀アジア楽曲賞＞
【South Korea】
Golden ／ HUNTR/X

【楽曲カテゴリー】

＜最優秀J-POP楽曲賞＞
IRIS OUT ／ 米津玄師

＜最優秀ロック楽曲賞＞
怪獣 ／ サカナクション

＜最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞＞
doppelganger ／ Creepy Nuts

＜最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞＞
Prema ／ Fujii Kaze

＜最優秀オルタナティブ楽曲賞＞
声 ／羊文学

＜最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞（グループ／ソロ）＞
Blue Jeans ／ HANA

＜最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK

＜最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）＞
とくべチュ、して ／ ＝LOVE

＜最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞＞
僕らの口笛 ／ SHOW-WA & MATSURI

＜最優秀インストゥルメンタル楽曲賞＞
神様のメロディ ／ Kan Sano

＜最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA＞
GALA ／ XG

＜最優秀アニメ楽曲賞＞
怪獣 ／ サカナクション

＜最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞＞
匙ノ咒 ／ r-906

＜最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞＞
2 (feat. Lee Youngji) ／ 星野源 / Lee Youngji

＜最優秀バイラル楽曲賞＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK

＜最優秀リバイバル楽曲賞＞
イケナイ太陽 ／ ORANGE RANGE

＜最優秀ロングヒット楽曲賞＞
怪獣の花唄 ／ Vaundy

＜Best Japanese Song in Asia＞
IRIS OUT ／ 米津玄師

＜Best Japanese Song in Europe＞
IRIS OUT ／ 米津玄師

＜Best Japanese Song in North America＞
IRIS OUT ／ 米津玄師

＜Best Japanese Song in Latin America＞
IRIS OUT ／ 米津玄師

【海外楽曲カテゴリー】

＜最優秀海外ポップス楽曲賞＞
Abracadabra ／ Lady Gaga

＜最優秀海外ロック楽曲賞＞
Smash It Like Belushi ／ Green Day

＜最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞＞
Stop Playing With Me ／ Tyler, The Creator

＜最優秀海外R&B／コンテンポラリー楽曲賞＞
CHANEL ／ Tyla

＜最優秀海外オルタナティブ楽曲賞＞
Reliquia ／ ROSALIA

＜最優秀K-POP楽曲賞＞
JUMP ／ BLACKPINK

＜Korean Popular Music特別賞＞
POWER ／ G-DRAGON

＜Thai Popular Music特別賞＞
My Heart Follows You ／ YOUNGOHM

＜Indonesian Popular Music特別賞＞
everything u are ／ Hindia

＜Vietnamese Popular Music特別賞＞
Bac Bling ／ Hoa Minzy

＜Philippine Popular Music特別賞＞
Multo ／ Cut of Joe

【アーティストカテゴリー】

＜最優秀J-POPアーティスト賞＞
Mrs. GREEN APPLE

＜最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞＞
サカナクション

＜最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞＞
Creepy Nuts

＜最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞＞
Fujii Kaze

＜最優秀オルタナティブアーティスト賞＞
羊文学

＜最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞（グループ／ソロ）＞
HANA

＜最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）＞
M!LK

＜最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）＞
FRUITS ZIPPER

＜最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞＞
ハチ

＜最優秀K-POPアーティスト賞＞
BTS

＜最優秀DJ賞 in association with JDDA＞
\OU$UKC \UK1MAT$U　※O＝ストローク付き、C＝ユーロ記号

【スペシャルアーティストカテゴリー】

＜MAJ Timeless Echo＞
山下達郎

＜演歌・歌謡曲 特別功労賞＞
北島三郎

【アルバムカテゴリー】

＜最優秀ロングヒットアルバム賞＞
HELP EVER HURT NEVER ／ Fujii Kaze

＜最優秀ジャズアルバム賞＞
OUT THERE ／ 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder

＜最優秀クラシックアルバム賞＞
Joe Hisaishi Conducts ／ 久石譲

＜最優秀サウンドトラックアルバム賞＞
国宝 オリジナル・サウンドトラック ／ 原摩利彦

【ライブカテゴリー】

＜ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（国内）＞
Snow Man

＜ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）＞
Ado

【ライブスタッフカテゴリー】

＜最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」 ／ PMGA / 日本ステージ株式会社 箕輪理博, 安居宏記

＜最優秀ライブ照明スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アカリセンター 本田祐介

＜最優秀ライブ音響スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アコースティック 佐々木幸生, 八木嘉己, 笠井宏友

＜ライブスタッフ功労賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
舞台監督　金一 浩司

【クリエイターカテゴリー】

＜最優秀ミュージックビデオ作品賞＞
サカナクション「怪獣」 ／ MV Director：田中裕介

＜最優秀劇中伴奏音楽賞（映画）＞
『国宝』 ／ 原摩利彦

＜最優秀劇中伴奏音楽賞（ドラマ）＞
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』 ／ 牛尾憲輔

＜最優秀劇中伴奏音楽賞（アニメ）＞
オリジナルアニメ[LAZARUS ラザロ] ／ Kamasi Washington/Bonobo/Floating Points

＜最優秀アートワーク賞 in association with 日本グラフィックデザイン協会＞
サカナクション「怪獣」 ／ 平林奈緒美 / Martin Holtkamp

＜グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ＞
「acclimation」より「TFL」jjean ／ 丸山 武蔵（ミキシング＆マスタリング・エンジニア）

＜学生クリエイター奨励賞 in association with 京都芸術大学＞
anna's cradle ／ brooks

【一般投票カテゴリー】

＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify＞
GOD_i ／ Number_i

＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify＞
Don't Say You Love Me ／ Jin

【アナログレコードカテゴリー】

＜最優秀アナログレコード・セールス特別賞＞
SONGS ／ SUGAR BABE

【共創カテゴリー】

＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP powered by DAM & JOYSOUND＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK

＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND＞
大阪恋しずく ／ 水森かおり

＜リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN＞
櫻坂46

＜クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC＞
大森元貴

＜ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year＞
Rol3ert

＜ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索＞
Mrs. GREEN APPLE

＜ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025 powered by 家族アルバム みてね＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK