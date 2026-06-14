【MAJ2026】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』全78部門の受賞結果、一挙公開【一覧】
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）は、13日に開催された授賞式をもって、全78部門の最優秀作品／アーティストを発表した。一覧は以下の通り。
【画像】昨年からどう変わった？ 『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』全結果
【主要6部門】
＜最優秀楽曲賞＞
怪獣 ／ サカナクション
＜最優秀アーティスト賞＞
Mrs. GREEN APPLE
＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞
HANA
＜最優秀アルバム賞＞
Prema ／ Fujii Kaze
＜Best Global Hit from Japan＞
HYPNOTIZE ／ XG
＜最優秀アジア楽曲賞＞
【South Korea】
Golden ／ HUNTR/X
【楽曲カテゴリー】
＜最優秀J-POP楽曲賞＞
IRIS OUT ／ 米津玄師
＜最優秀ロック楽曲賞＞
怪獣 ／ サカナクション
＜最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞＞
doppelganger ／ Creepy Nuts
＜最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞＞
Prema ／ Fujii Kaze
＜最優秀オルタナティブ楽曲賞＞
声 ／羊文学
＜最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞（グループ／ソロ）＞
Blue Jeans ／ HANA
＜最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK
＜最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）＞
とくべチュ、して ／ ＝LOVE
＜最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞＞
僕らの口笛 ／ SHOW-WA & MATSURI
＜最優秀インストゥルメンタル楽曲賞＞
神様のメロディ ／ Kan Sano
＜最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA＞
GALA ／ XG
＜最優秀アニメ楽曲賞＞
怪獣 ／ サカナクション
＜最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞＞
匙ノ咒 ／ r-906
＜最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞＞
2 (feat. Lee Youngji) ／ 星野源 / Lee Youngji
＜最優秀バイラル楽曲賞＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK
＜最優秀リバイバル楽曲賞＞
イケナイ太陽 ／ ORANGE RANGE
＜最優秀ロングヒット楽曲賞＞
怪獣の花唄 ／ Vaundy
＜Best Japanese Song in Asia＞
IRIS OUT ／ 米津玄師
＜Best Japanese Song in Europe＞
IRIS OUT ／ 米津玄師
＜Best Japanese Song in North America＞
IRIS OUT ／ 米津玄師
＜Best Japanese Song in Latin America＞
IRIS OUT ／ 米津玄師
【海外楽曲カテゴリー】
＜最優秀海外ポップス楽曲賞＞
Abracadabra ／ Lady Gaga
＜最優秀海外ロック楽曲賞＞
Smash It Like Belushi ／ Green Day
＜最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞＞
Stop Playing With Me ／ Tyler, The Creator
＜最優秀海外R&B／コンテンポラリー楽曲賞＞
CHANEL ／ Tyla
＜最優秀海外オルタナティブ楽曲賞＞
Reliquia ／ ROSALIA
＜最優秀K-POP楽曲賞＞
JUMP ／ BLACKPINK
＜Korean Popular Music特別賞＞
POWER ／ G-DRAGON
＜Thai Popular Music特別賞＞
My Heart Follows You ／ YOUNGOHM
＜Indonesian Popular Music特別賞＞
everything u are ／ Hindia
＜Vietnamese Popular Music特別賞＞
Bac Bling ／ Hoa Minzy
＜Philippine Popular Music特別賞＞
Multo ／ Cut of Joe
【アーティストカテゴリー】
＜最優秀J-POPアーティスト賞＞
Mrs. GREEN APPLE
＜最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞＞
サカナクション
＜最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞＞
Creepy Nuts
＜最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞＞
Fujii Kaze
＜最優秀オルタナティブアーティスト賞＞
羊文学
＜最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞（グループ／ソロ）＞
HANA
＜最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）＞
M!LK
＜最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）＞
FRUITS ZIPPER
＜最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞＞
ハチ
＜最優秀K-POPアーティスト賞＞
BTS
＜最優秀DJ賞 in association with JDDA＞
\OU$UKC \UK1MAT$U ※O＝ストローク付き、C＝ユーロ記号
【スペシャルアーティストカテゴリー】
＜MAJ Timeless Echo＞
山下達郎
＜演歌・歌謡曲 特別功労賞＞
北島三郎
【アルバムカテゴリー】
＜最優秀ロングヒットアルバム賞＞
HELP EVER HURT NEVER ／ Fujii Kaze
＜最優秀ジャズアルバム賞＞
OUT THERE ／ 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder
＜最優秀クラシックアルバム賞＞
Joe Hisaishi Conducts ／ 久石譲
＜最優秀サウンドトラックアルバム賞＞
国宝 オリジナル・サウンドトラック ／ 原摩利彦
【ライブカテゴリー】
＜ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（国内）＞
Snow Man
＜ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）＞
Ado
【ライブスタッフカテゴリー】
＜最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」 ／ PMGA / 日本ステージ株式会社 箕輪理博, 安居宏記
＜最優秀ライブ照明スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アカリセンター 本田祐介
＜最優秀ライブ音響スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アコースティック 佐々木幸生, 八木嘉己, 笠井宏友
＜ライブスタッフ功労賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
舞台監督 金一 浩司
【クリエイターカテゴリー】
＜最優秀ミュージックビデオ作品賞＞
サカナクション「怪獣」 ／ MV Director：田中裕介
＜最優秀劇中伴奏音楽賞（映画）＞
『国宝』 ／ 原摩利彦
＜最優秀劇中伴奏音楽賞（ドラマ）＞
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』 ／ 牛尾憲輔
＜最優秀劇中伴奏音楽賞（アニメ）＞
オリジナルアニメ[LAZARUS ラザロ] ／ Kamasi Washington/Bonobo/Floating Points
＜最優秀アートワーク賞 in association with 日本グラフィックデザイン協会＞
サカナクション「怪獣」 ／ 平林奈緒美 / Martin Holtkamp
＜グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ＞
「acclimation」より「TFL」jjean ／ 丸山 武蔵（ミキシング＆マスタリング・エンジニア）
＜学生クリエイター奨励賞 in association with 京都芸術大学＞
anna's cradle ／ brooks
【一般投票カテゴリー】
＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify＞
GOD_i ／ Number_i
＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify＞
Don't Say You Love Me ／ Jin
【アナログレコードカテゴリー】
＜最優秀アナログレコード・セールス特別賞＞
SONGS ／ SUGAR BABE
【共創カテゴリー】
＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP powered by DAM & JOYSOUND＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK
＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND＞
大阪恋しずく ／ 水森かおり
＜リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN＞
櫻坂46
＜クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC＞
大森元貴
＜ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year＞
Rol3ert
＜ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索＞
Mrs. GREEN APPLE
＜ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025 powered by 家族アルバム みてね＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK
【画像】昨年からどう変わった？ 『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』全結果
【主要6部門】
＜最優秀楽曲賞＞
怪獣 ／ サカナクション
＜最優秀アーティスト賞＞
Mrs. GREEN APPLE
＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞
HANA
＜最優秀アルバム賞＞
Prema ／ Fujii Kaze
HYPNOTIZE ／ XG
＜最優秀アジア楽曲賞＞
【South Korea】
Golden ／ HUNTR/X
【楽曲カテゴリー】
＜最優秀J-POP楽曲賞＞
IRIS OUT ／ 米津玄師
＜最優秀ロック楽曲賞＞
怪獣 ／ サカナクション
＜最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞＞
doppelganger ／ Creepy Nuts
＜最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞＞
Prema ／ Fujii Kaze
＜最優秀オルタナティブ楽曲賞＞
声 ／羊文学
＜最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞（グループ／ソロ）＞
Blue Jeans ／ HANA
＜最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK
＜最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）＞
とくべチュ、して ／ ＝LOVE
＜最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞＞
僕らの口笛 ／ SHOW-WA & MATSURI
＜最優秀インストゥルメンタル楽曲賞＞
神様のメロディ ／ Kan Sano
＜最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA＞
GALA ／ XG
＜最優秀アニメ楽曲賞＞
怪獣 ／ サカナクション
＜最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞＞
匙ノ咒 ／ r-906
＜最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞＞
2 (feat. Lee Youngji) ／ 星野源 / Lee Youngji
＜最優秀バイラル楽曲賞＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK
＜最優秀リバイバル楽曲賞＞
イケナイ太陽 ／ ORANGE RANGE
＜最優秀ロングヒット楽曲賞＞
怪獣の花唄 ／ Vaundy
＜Best Japanese Song in Asia＞
IRIS OUT ／ 米津玄師
＜Best Japanese Song in Europe＞
IRIS OUT ／ 米津玄師
＜Best Japanese Song in North America＞
IRIS OUT ／ 米津玄師
＜Best Japanese Song in Latin America＞
IRIS OUT ／ 米津玄師
【海外楽曲カテゴリー】
＜最優秀海外ポップス楽曲賞＞
Abracadabra ／ Lady Gaga
＜最優秀海外ロック楽曲賞＞
Smash It Like Belushi ／ Green Day
＜最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞＞
Stop Playing With Me ／ Tyler, The Creator
＜最優秀海外R&B／コンテンポラリー楽曲賞＞
CHANEL ／ Tyla
＜最優秀海外オルタナティブ楽曲賞＞
Reliquia ／ ROSALIA
＜最優秀K-POP楽曲賞＞
JUMP ／ BLACKPINK
＜Korean Popular Music特別賞＞
POWER ／ G-DRAGON
＜Thai Popular Music特別賞＞
My Heart Follows You ／ YOUNGOHM
＜Indonesian Popular Music特別賞＞
everything u are ／ Hindia
＜Vietnamese Popular Music特別賞＞
Bac Bling ／ Hoa Minzy
＜Philippine Popular Music特別賞＞
Multo ／ Cut of Joe
【アーティストカテゴリー】
＜最優秀J-POPアーティスト賞＞
Mrs. GREEN APPLE
＜最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞＞
サカナクション
＜最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞＞
Creepy Nuts
＜最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞＞
Fujii Kaze
＜最優秀オルタナティブアーティスト賞＞
羊文学
＜最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞（グループ／ソロ）＞
HANA
＜最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）＞
M!LK
＜最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）＞
FRUITS ZIPPER
＜最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞＞
ハチ
＜最優秀K-POPアーティスト賞＞
BTS
＜最優秀DJ賞 in association with JDDA＞
\OU$UKC \UK1MAT$U ※O＝ストローク付き、C＝ユーロ記号
【スペシャルアーティストカテゴリー】
＜MAJ Timeless Echo＞
山下達郎
＜演歌・歌謡曲 特別功労賞＞
北島三郎
【アルバムカテゴリー】
＜最優秀ロングヒットアルバム賞＞
HELP EVER HURT NEVER ／ Fujii Kaze
＜最優秀ジャズアルバム賞＞
OUT THERE ／ 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder
＜最優秀クラシックアルバム賞＞
Joe Hisaishi Conducts ／ 久石譲
＜最優秀サウンドトラックアルバム賞＞
国宝 オリジナル・サウンドトラック ／ 原摩利彦
【ライブカテゴリー】
＜ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（国内）＞
Snow Man
＜ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）＞
Ado
【ライブスタッフカテゴリー】
＜最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」 ／ PMGA / 日本ステージ株式会社 箕輪理博, 安居宏記
＜最優秀ライブ照明スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アカリセンター 本田祐介
＜最優秀ライブ音響スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アコースティック 佐々木幸生, 八木嘉己, 笠井宏友
＜ライブスタッフ功労賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会＞
舞台監督 金一 浩司
【クリエイターカテゴリー】
＜最優秀ミュージックビデオ作品賞＞
サカナクション「怪獣」 ／ MV Director：田中裕介
＜最優秀劇中伴奏音楽賞（映画）＞
『国宝』 ／ 原摩利彦
＜最優秀劇中伴奏音楽賞（ドラマ）＞
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』 ／ 牛尾憲輔
＜最優秀劇中伴奏音楽賞（アニメ）＞
オリジナルアニメ[LAZARUS ラザロ] ／ Kamasi Washington/Bonobo/Floating Points
＜最優秀アートワーク賞 in association with 日本グラフィックデザイン協会＞
サカナクション「怪獣」 ／ 平林奈緒美 / Martin Holtkamp
＜グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ＞
「acclimation」より「TFL」jjean ／ 丸山 武蔵（ミキシング＆マスタリング・エンジニア）
＜学生クリエイター奨励賞 in association with 京都芸術大学＞
anna's cradle ／ brooks
【一般投票カテゴリー】
＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify＞
GOD_i ／ Number_i
＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify＞
Don't Say You Love Me ／ Jin
【アナログレコードカテゴリー】
＜最優秀アナログレコード・セールス特別賞＞
SONGS ／ SUGAR BABE
【共創カテゴリー】
＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP powered by DAM & JOYSOUND＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK
＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND＞
大阪恋しずく ／ 水森かおり
＜リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN＞
櫻坂46
＜クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC＞
大森元貴
＜ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year＞
Rol3ert
＜ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索＞
Mrs. GREEN APPLE
＜ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025 powered by 家族アルバム みてね＞
好きすぎて滅！ ／ M!LK