Ｗ杯北中米大会は初日から空席が目立った。１１日（日本時間１２日）にメキシコ・グアダラハラ競技場で行われた韓国―チェコは、観客数が４万４９８５人と発表された。収容人数４万５６４４人でほぼ満員と言えるが、スタンドにはぽっかりと人がいないエリアが生じた。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」の取材に対し、ＦＩＦＡは公式入場者数は「使用されたチケット数と会場敷地内にいる観客数を反映したもの」とし、当該試合中は自席に座らずコンコースで立っている観客がいたと指摘したという。

今大会は需給により価格が変動する「ダイナミックプライシング」が導入と、過去の大会よりも高額な価格設定への批判が噴出している。当該試合はＶＩＰエリアで５０００ドル（約８０万円）、下層エリアで５００ドル（約８万円）、上層エリアで４００ドル（約６万４０００円）。空席が目立ったのはピッチに近いエリアだった。

ＡＰ通信は開幕前日時点で全１０４試合のうち完売したのは２９試合で準決勝２試合、４試合の準々決勝を含む７５試合はチケットが売れ残っていると報じている。一方で決勝はＦＩＦＡ公式の転売サイトに２３０万ドル弱（約３億６８００万円）で出品されるなど青天井。インファンティノ会長は開幕前の会見で「適切な価格設定」と主張している。