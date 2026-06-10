ヒップホップデュオ「Creepy Nuts」R−指定（34）の妻でタレント・江藤菜摘（33）が、9日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。子供がハマっているというYouTubeチャンネルを明かした。

現在3歳長男と1歳長女を子育て中の江藤。子供の場持たせアイテムの話題になり、「ブリッピーっていうチャンネルはご存じですか？」と切り出した。

「ブリッピー☆BLIPPI」は、動物や働く車などを幅広く学べる米国の教育系YouTubeチャンネル。動画クリエーターが演じるキャラクター・ブリッピーは世界中の子供たちに人気を博し、米国版の登録者数は2720万人、日本版は22万人を超える。

これに3姉妹を持つタレント・横澤夏子は「知ってる！これブリッピーって言うんだ」とびっくり。米国版を見せているという江藤は「なるべく動画を見るなら英語がいいなと思って。これ凄い喜びます」と明かした。

するとタレント・藤本美貴は「せっかく見るなら教育系がいいっていう、こっちの気持ちがあるよね」と親心に理解を示したが、今年2月に第1子を出産したばかりのタレント・岡田結実は「子供に見せるにはどれがいいのかわからなさすぎて」と嘆いた。

そして「最近は（Netflixの）“地獄に堕ちるわよ”を見せちゃってて」とぶっちゃけると、横澤は「親が楽しいやつ」とツッコんでいた。