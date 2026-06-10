口内の菌が逆流…「ペットボトルの直飲み」で中身が腐っていく仕組みと、菌の増殖を抑えるためにできる工夫

夏場、ペットボトルを少しずつ飲みながら長時間持ち歩く…この何気ない行為が、実はお腹を壊す原因にもなることをご存じだろうか。



予測微生物学が専門で食中毒細菌の研究も行う北海道大学教授の小関成樹さんに、夏の飲み物のリスクと対策を教えてもらいました。

口内の細菌がペットボトルに逆流

気温の高くなる夏場は、食べ物だけでなく飲み物も菌の増殖によって腐敗が進みやすく、下痢や嘔吐などを引き起こしかねないので注意が必要です。





特に菌を増殖させやすいのは、ペットボトルに口をつけて直飲み（じかのみ）したあと、キャップを付け直して置きっぱなしにしておく行為です。これの何が良くないかというと、飲んだ人の口の中に存在していた細菌が、ペットボトル内の液体に逆流してしまうからです。

口からペットボトルに入った菌は、気温が高い環境ほど増殖しやすくなります。夏場は屋外はもちろんのこと、室内でも気温は高くなるため、非常に菌が増殖しやすい環境になっています。

放置を続ければ菌は増え続け、腐敗が進行します。変な匂いがしたり、色などの見た目が変わったりと、分かりやすく「腐った状態」になっていくでしょうし、それに気づかず飲んでしまえば下痢や嘔吐といった症状も起きかねません。

スポドリや乳飲料は注意

特に腐敗しやすいのは、スポーツドリンクのように糖質の入った飲み物です。糖質は菌の栄養源になるため、増殖を助けてしまうのです。牛乳が入った飲料なども同様です。お茶などは菌の栄養になるものはほとんど含まれていませんが、それでも気温の高い環境で放置すれば、菌の増殖は続いていきます。

30〜40年前は外で購入できる飲料といえば缶が主流で、その場で飲み切るしかありませんでした。キャップを閉め直して持ち運びができるペットボトルが普及してからは、こうした飲料の腐敗は起きやすくなっていると言えるかもしれません。

菌を増やさない工夫

夏場の飲み物の菌の増殖を防ぐ一番の対策は、「直飲みをしないこと」です。いくら気をつけて飲んでも、口の中の菌が飲み物に逆流するのは防げないため、コップに移して飲むのが安全性が高い方法です。

ペットボトルの飲料も、コップに移して飲める環境ならそうするのが安全です。ただ、そんなお行儀のよい飲み方が難しい場面は多いでしょうから、容量の小さなものを購入して、できる限り早く飲み切るようにするのも一案です。ペットボトルではなく缶の飲料を買って、その場で飲み切ることを意識するのも良いでしょう。

水筒も最近は直飲みタイプのものが増えていますが、夏場は「取り外したキャップがコップになるタイプ」のほうが安全性は高いといえます。なお、保温機能の優れた水筒は、飲料が冷たい状態＝菌が増殖しにくい状態を維持しやすいため、ペットボトルと比較すると菌の増殖を抑制することができます。

菌の増殖を左右する最も大きなファクターは温度です。飲み物についても同様に、10℃程度まで冷やせば菌はほとんど増殖しません。「冷たいものは冷たいまま持ち歩くこと」を意識することが大切です。

小関 成樹（こせきしげのぶ）

北海道大学大学院農学研究院 食品加工工学研究室 教授。博士（農学）。



構成＝古澤誠一郎