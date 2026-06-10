【片岡 亮】あのちゃん炎上に見る「限界が近いテレビ番組」の特徴…バラエティだけじゃない、報道番組も「安易」な作りが多すぎるワケ

過激なアドリブでバズらせるしかない番組

歌手でタレントの「あの」が5月23日、自身のXで出演するテレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」の降板を伝えた。問題となったのは、5月18日の放送であのちゃんがゲーム企画中に「ベッキーの次に嫌いな芸能人」を問われ、繰り返し「鈴木紗理奈」の名を挙げた場面だった。これを受け、鈴木本人がSNSで反応し番組は炎上状態となった。結果、番組側は謝罪に追い込まれて、数ある炎上のうちの一つのように流れていった。しかし、これは近年のテレビ界が依存してきた「人気芸能人の個人ブランド依存」の限界を映し出す象徴的な問題だったように感じる。

今回の一件について番組スタッフに話を聞いたところ、「そもそも番組に大した額の予算がつかないから、タレントの知名度とキャラに番組のテーマを任せて、演出や企画では勝負することができず、過激なアドリブでバズらせるしかなかった」という話を聞いた。

あのちゃんがSNSで発言した通り、「直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えました」というのだ。

この無理のある企画は、現代的なバズり優先の発想から生まれたものだろう。

「芸能人の尖った発言があると、それが翌日のネットニュース記事になって番組宣伝になる。テレビそのものの力がなくなってきたからか、近年のバラエティ番組には『話題になってなんぼ』の空気があります。本来なら台本どおりやるべきところでも、アドリブならではのSNSでの爆発力を狙って、タレントの過激発言を引き出すために収録時まで質問を伏せることもよくあることだと思います」（番組スタッフ）

結果、タレントにリスクを丸投げする「冠番組」の欠陥が出てしまった。テレビ局側は謝罪をしても、誰がどの段階でこの企画を決め、誰が放送にゴーサインを出したのか責任の所在は伝えていない。

タレントからすればリスクしかない

今回の問題が浮き彫りにしているのは、「あのちゃんねる」のような番組で被害を受けるのは出演者ひとりということだ。この問題を別のテレビプロデューサーは次のように分析する。

「YouTubeやTikTokのような個人のキャラで勝負する場合、テレビは完全に負けている。それなのに、ネットでバズったものを後追いで企画にして、タレント丸投げって感じをやってしまっていると、YouTubeやTikTokと同じように炎上するに決まっていますよね。

テレビ番組は視聴者も保守的だし、公共性が増すのでさらに炎上しやすい。タレントの尖った発言で番組がハネれば局と番組の成果になりますが、炎上した場合、タレントの好感度だけが下がる。それだと、タレントからしたらリスクでしかない」

あのちゃんが毒舌タレントで売ってきたとはいえ、番組を降りた判断を見るにタレント側が「これ以上、自分のブランドをテレビで消費されたくない」と三行半を突きつけたとも言える。

「今回のような件が何度も続いている。今後、個人に頼った番組はタレント側から敬遠されるのではないでしょうか」（同プロデューサー）

今後テレビからこうしたバラエティ番組が淘汰されていくのか。プロデューサーが続ける。

「今回の一件で、生き残る番組と消える番組の線がハッキリ見えてきたと思います。タレント個人キャラをすり潰す安易な番組はダメになるでしょうが、誰が出演しても成立する、堅牢な枠を作ればちゃんと生き残れるので、そこを制作側が分かっているかどうかで分かれるしょうね」

安易な番組は一掃される

同局の『アメトーーク！』や『ロンドンハーツ』、あるいは他局の『水曜日のダウンタウン』など、長寿番組が君臨し続けたのは出演者のキャラに依存しない場がしっかり作られているからだ。もちろん、ダウンタウン然り、雨上がり決死隊然り、それぞれのメインタレントの活躍は番組のヒットに影響しているだろう。しかし、番組側が「番組らしさ」の枠組みを作り、出演タレントはその中で自身の技量を発揮するのであり、番組の存続や炎上リスクを背負わされてはいなかった。ときに誰か出演者が不祥事で抜けたとしても、番組自体が問題視されることもない。

実は、これと同じ問題は、報道番組でも起こっている。かつてワイドショーなど情報番組のコメンテーターは、専門的な知見やバランスの取れた意見が求められていたが、いまや「どれだけネットを騒がせられるか」という、SNSトレンド入りを目指す方向にシフトしてしまっている。

番組側も、まっとうな正論や解説よりも「あえて逆張りの尖った発言」や「感情的な強い言葉」を出せるタレントや文化人を重用している。放送後にその発言がコピペ記事としてネットニュース化され、番組名が拡散されることを最初から狙ってキャスティングやフリを行なっているのだ。

ニュースというのは本来、事前の緻密な取材、裏取り、丁寧な解説パネルやVTRの制作といった「組織的な労力」が必要だが、そこから逃げ、「概要だけを流して、あとはスタジオの芸能人に強い言葉で喋らせて時間を引き延ばす」という、安上がりなスタイルが常態化している。これも、あのちゃんねると同様、番組のクオリティをコメンテーター個人の「尖り」に丸投げしているのである。

報道の場合、政治、事件、社会のセンシティブな話題であるから、番組側のノリで「尖った発言」への出演者リスクは高い。事実、高い出演料と引き換えに、かなり嫌われている者もたくさんいる。番組側は炎上すれば「個人の見解」として、謝罪こそすれど責任を回避できてしまう。

いつか、今回の件のような事態を巡り炎上し、そして同趣旨のスタイルは廃れていくだろう。

テレビが、ネット動画に対して生き残るための道はひとつしかない。個人の好感度を担保にする「タレント消費型」から脱却し、演出や構成など本来の仕事をして「企画のシステム」で勝負する姿勢を取り戻すことだ。あのちゃんの降板劇は、安易な番組作りを続けるテレビマンたちへの痛烈な警告である。

【もっと読む】『「スタジオで嫌われているMC」を緊急調査！2位宮根誠司、3位マツコ・デラックス…不名誉の1位となった「超人気者の名前」』

【もっと読む】「スタジオで嫌われているMC」を緊急調査！2位宮根誠司、3位マツコ・デラックス…不名誉の1位となった「超人気者の名前」