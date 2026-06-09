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思春期の子育てアドバイザーが解説。時間管理ができない子どもに親がやるべきサポート術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーである道山ケイが、「【危険】時間管理できない子に親がやりがちなNG対応」と題した動画を公開した。動画では、時間管理が苦手な子どもに対して親がどのようにサポートすべきか、具体的な練習方法と親の心構えについて解説している。



冒頭では、視聴者から寄せられた「小学4年生の娘が時間管理できず、スマホなどに夢中になり予定に間に合わない」という相談を紹介。道山はこれに対し、「時間管理は練習して身につけるもの」と断言し、生まれた時から時計を見て行動できる子はいないと説明する。



時間管理の練習方法として、道山は「タイマーの活用」を推奨している。例えば、17時から勉強を始めるなら、その時間にタイマーが鳴るように設定し、行動の切り替えを促すという。さらに、動画や遊びをやめた後に何をすればいいか分からない子どものために、「やることリスト」を事前にまとめておくことが効果的だと語る。最初は親がリスト作成を手伝い、徐々に子ども自身でタイマーをセットして行動できるようにサポートしていく手順を示した。



もし子どもがタイマーに気づかなかったり、かけ忘れたりした場合には、「なんでタイマーかけているのに気づかないの」と怒るのはNGであると指摘。肩を叩いて知らせる、一緒にタイマーをかけるなど、子どもができない部分は親が徹底的にサポートする姿勢が大切だという。道山はこれを、幼少期に親が服を着せていた状態から、徐々に自分で着替えられるようにしていく過程に例えて解説した。



最後に道山は、仕事で時間管理ができている親ほど、大人と同じペースを子どもに求めてしまう傾向があると注意喚起している。「親の基準で考えない」ことが最大のコツであり、親自身のスピードと比較するのではなく、「昨日や1週間前の子ども自身」と比較して、少しでも成長していれば褒めることが重要だと結論付けた。