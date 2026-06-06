自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、元女優・里紗さん夫妻が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫婦円満の秘訣（ひけつ）を明かした。

地元である神奈川・葉山の自宅でロケが行われ、夫婦円満の秘訣を問われた伸晃氏は「簡単ですよ。絶対服従」と言い切った。

そうなのかと聞かれた里紗さんは「でもそうかもね」とあっさり認め、伸晃氏は「よしっ！」と立ち上がってガッツポーズ。里紗さんは「ほとんどそうなので、そうじゃないときは、まあちょっと多少譲歩しようかなとか。ここはどうしてもとか」と説明した。

「趣味が多趣味なので。いろいろ興味、関心事が多いので」と話せば、伸晃氏は「教えるじゃないですか。スポーツは全部私が教えているし、料理は全部里紗が私に教えていますし」と笑顔。

里紗さんは「去年もバーベキュー教室があるけど、あたし行くって言ったら“俺も、俺も”って」と回顧、伸晃氏は「行ったら（男性は）俺1人」と笑ってみせた。

里紗さんは1人で行きたいとはならないかと聞かれても「マスターしてくれたら、私もおいしいもの食べられるんで」と平然と話した。