この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

突然の質問でも詰まらない人は何からは話しているのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「話し方向上委員会みのちゃんねる」が、「突然の質問でも詰まらない人は何からは話しているのか？」と題して、「準備していないことでも、わかりやすく話せるメソッド」と題した動画を公開した。

動画では、モチベーションとコミュニケーションの専門家である桐生氏が、想定外の質問にも焦らず答えるための具体的な訓練方法と実践テクニックを解説している。



動画には、就職活動の面接や会議での質疑応答など、事前に準備ができない場面でどのように対応すべきかという悩みが寄せられた。

桐生氏はこれに対し、日頃の訓練方法と、実際の場面で使える「3つのTIPS」を提示している。



訓練方法としては、AIを使って想定質問を作成し、それに対して即興で答える「壁打ち」を推奨。

また、ニュース番組を見ながら自分がコメンテーターになったつもりで意見を述べることも、瞬発力を磨く有効な手段だという。



実際の場面で使える手順として、1つ目に「確認する」ことを挙げた。言葉が詰まる人は「いきなり正解を出そうとする」傾向があるとし、まずは「～という認識でよろしいでしょうか？」と質問の意図を確認する。これにより、回答を考える時間を作りつつ、相手との認識のズレを防ぐ効果がある。

2つ目は「事実を伝える」こと。売上データなどの事実は誰もが否定できないため、批判されにくく発言しやすい。「いただいた声として～」など、事実を提示してから話を展開する手法を勧めている。

3つ目は「仮説で伝える」こと。考えがまとまっていない場合は、「仮に」「もし～だとしたら」という言葉を使い、一つの可能性として語る。これにより、完璧な正解にとらわれずに話しやすくなると語った。



事前準備がなくても、「確認」「事実」「仮説」という3つの武器を持つことで、想定外の事態にも余裕を持って対応できる。これらのテクニックを意識して日々の練習に取り入れることで、いざという時にも自信を持って発言できる発信力が身につくはずだ。