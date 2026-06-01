【あと2日】Amazonセール開催中！みんなが買ったガジェットは？

Amazon スマイルSaleが2026年6月2日（火）まで開催中です。今回は、ライブドアニュースで人気だったガジェット類をご紹介。Fire TV StickシリーズやAnkerのイヤフォンなど、お得なときに揃えておきたい定番アイテムが揃っていますよ。

安く4KデビューしたいならFire TV Stick 4K Select

バランス重視でストレスフリー」ならFire TV Stick 4K Plus

コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」

ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」

フルスピード充電ができる。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」

コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」

PS5向けの純正「DualSense ワイヤレスコントローラー」新型番

映画館にいるような360°の音響。「Soundcore Liberty 4」

悪天候でも頼りになるIP67対応。スポーツにもぴったりな「OpenRun」

超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB

一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール

テレワークやゲームにも。軽量&スリムなモバイルモニター

アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム

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