【あと2日】Amazonセール開催中！みんなが買ったガジェットは？
Fire TV StickシリーズやAnkerのイヤフォンなど、お得なときに揃えておきたい定番アイテムが揃っていますよ。
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安く4KデビューしたいならFire TV Stick 4K Select
Amazon Fire TV Stick 4K Select Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 5,980円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
バランス重視でストレスフリー」ならFire TV Stick 4K Plus
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9,980円 → 6,980円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円 → 3,190円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」
Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 17 / 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)
3,490円 → 2,790円（20%オフ）
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フルスピード充電ができる。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
1,790円 → 1,290円（28%オフ）
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コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」
Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact
3,980円 → 3,390円（15%オフ）
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PS5向けの純正「DualSense ワイヤレスコントローラー」新型番
【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー Variation-P 【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT2J)
10,436円 → 9,577円（8%オフ）
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映画館にいるような360°の音響。「Soundcore Liberty 4」
Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】 Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
14,990円 → 9,990円（33%オフ）
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悪天候でも頼りになるIP67対応。スポーツにもぴったりな「OpenRun」
超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB
SanDisk SSD E61 【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証
41,111円 → 35,144円（15%オフ）
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一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール
テレワークやゲームにも。軽量&スリムなモバイルモニター
アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム
ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2-11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224【日本正規代理店保証品】
23,601円 → 16,380円（31%オフ）
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その他のおすすめ商品
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1,480円 → 999円（33%オフ）
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PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー [プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ホワイト(01) 24.0 cm
5,390円 → 2,830円（47%オフ）
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スキンアクア(SKIN AQUA) スーパーモイスチャー スキンアクア(SKIN AQUA) 50+ スーパーモイスチャージェル ポンプ 140g
1,375円 → 775円（44%オフ）
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ビオレ Bioré UＶ アクアリッチ ウォータリーエッセンス フレッシュパウチ Bioré ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス 100g 日焼け止め SPF50 【Amazon.co.jp限定】
1,147円 → 1,004円（12%オフ）
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