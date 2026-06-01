【あと2日】Amazonセール開催中！みんなが買ったガジェットは？
Amazon スマイルSaleが2026年6月2日（火）まで開催中です。今回は、ライブドアニュースで人気だったガジェット類をご紹介。

Fire TV StickシリーズやAnkerのイヤフォンなど、お得なときに揃えておきたい定番アイテムが揃っていますよ。

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安く4KデビューしたいならFire TV Stick 4K Select


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7,980円 → 5,980円（25%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



バランス重視でストレスフリー」ならFire TV Stick 4K Plus


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9,980円 → 6,980円（30%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」


Anker

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)

4,490円 → 3,190円（29%オフ）

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ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」


Anker

Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 17 / 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)

3,490円 → 2,790円（20%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



フルスピード充電ができる。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)

1,790円 → 1,290円（28%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」


Anker

Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact

3,980円 → 3,390円（15%オフ）

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PS5向けの純正「DualSense ワイヤレスコントローラー」新型番


ソニー・インタラクティブエンタテインメント

【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー Variation-P 【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT2J)

10,436円 → 9,577円（8%オフ）

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映画館にいるような360°の音響。「Soundcore Liberty 4」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】 Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

14,990円 → 9,990円（33%オフ）

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悪天候でも頼りになるIP67対応。スポーツにもぴったりな「OpenRun」


SHOKZ

Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤー Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤー 【IP67防水防塵 DualPitch技術 8時間連続再生 Bluetooth 5.1】 耳を塞がない ながら聴き 軽量 マイク付き 自動ペアリング ランニング・スポーツ イヤホン マグネット式充電 技適認証済み ブラック

17,880円 → 13,455円（25%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB


SanDisk

SanDisk SSD E61 【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証

41,111円 → 35,144円（15%オフ）

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一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール


Logicool(ロジクール)

ロジクール トラックボールマウス M575 【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

7,065円 → 5,680円（20%オフ）

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テレワークやゲームにも。軽量&スリムなモバイルモニター


KEEPTIME

KEEPTIME 15.6インチ モバイルモニター モバイルディスプレイ ポータブルモニター KEEPTIME モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI PS4/XBOX/Sw-itch/PC/Macなど対応 在宅勤務 リモートワーク

13,950円 → 8,405円（40%オフ）

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アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム


Ergotron

ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2-11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224【日本正規代理店保証品】

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4,620円 → 2,624円（43%オフ）

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2,480円 → 1,744円（30%オフ）

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1,480円 → 999円（33%オフ）

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スキンアクア

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