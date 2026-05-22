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01. If You¡Çre Mine
02. Masterpiece
03. I Got Ways *Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë
04. Diamond
05. Cinderella Pt.2
06. Into You
07. Dream Flight
08. Uh Oh
09. Pink Lemonade
10. Glowing
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More Info:
https://www.ldh.co.jp/news/detail.php?lang=jpn&site=TRIBE&newsid=0000054155
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2026/8/8(ÅÚ) @´ØÅì·÷Æâ TBA
More Info:
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40747/
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