富岡八幡宮 八幡祭り写真コンテスト
前回 1等「水龍降臨」（片桐康博）
富岡八幡宮は、「御鎮座四百年記念 富岡八幡宮 八幡祭り写真コンテスト」を開催する。応募期間は8月17日（月）～9月15日（火）。
8月12日（水）～16日（日）に開催される富岡八幡宮例大祭（深川八幡祭り）を題材にした作品を募集する。
審査委員長は、富岡八幡宮の公式写真家、佐藤倫子氏。
前回 2等「恍惚の永代橋」（近藤晃次）
前回 3等「光のシャワー」（井上康夫）
コンテスト名
御鎮座四百年記念 富岡八幡宮 八幡祭り写真コンテスト
応募期間
2026年8月17日（月）～9月15日（火）
賞特賞（1名）：商品券10万円分・記念品、八幡宮社報・公式SNSへの掲載 2等（1名）：商品券5万円分・記念品、八幡宮社報・公式SNSへの掲載 3等（1名）：商品券3万円分・記念品、八幡宮社報・公式SNSへの掲載 富岡八幡宮神輿総代連合会賞（1名）：商品券5万円分・記念品、八幡宮社報・公式SNSへの掲載 ニコン賞（1名）：Z30 16-50 VR レンズキット、八幡宮社報・公式SNSへの掲載 ヨドバシカメラ賞（1名）：ヨドバシカメラ商品券3万円分、八幡宮社報・公式SNSへの掲載 入賞（若干名）：八幡宮社報・公式サイトへの掲載
審査委員長
佐藤倫子（写真家）
結果発表
12月下旬発行の富岡八幡宮社報・公式サイトにて発表
応募について未発表または発表予定のない、応募者本人が撮影した作品に限る 単写真であること A4または2L判にプリントすること 点数は1人3点まで 公式サイトからダウンロードした応募票を添付すること
主催
富岡八幡宮
後援
江東区、江東区観光協会
協賛
富岡八幡宮神輿総代連合会、株式会社ニコンイメージングジャパン、株式会社ヨドバシカメラ