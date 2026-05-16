女性アイドルグループ「ももクロ」こと、ももいろクローバーZの玉井詩織が5月15日までにInstagramを更新。ショートヘアになった髪型と“すっぴん”姿のショットを公開し、ファンからは“イケメン化”に驚きの声があがっている。

玉井はオフホワイト系のトップスを着た、左右からと正面からの写真を投稿。テキストはウィンクする顔文字のみだったが、メイク感がない様子にファンから《すっぴんでも可愛いですね》といった声が寄せられた。また、かなりボーイッシュな雰囲気を醸しだしているためか、《イケメンじゃん》《いけめんおねえさんでやばい》という驚きの声も相次いでる。

ももクロは2008年に結成。当時の名前は「ももいろクローバー」で、メンバー全員が中高生だったため“週末ヒロイン”と呼ばれた。

「結成当初はメンバーの入れ替わりがありましたが、2010年のメジャーデビュー前に6人体制が確立します。しかし2011年4月、早見あかりさんが女優を志向するという方向性の違いから脱退し、その後、グループ名が現在の『ももいろクローバーZ』にあらためられました。2018年1月には有安杏果（ももか）さんが脱退し、現在は4人となっています」（エンタメ系ライター）

そんな歴史をたどってきたももクロだが、最近、グループとしての活動が縮小されると思われるようなできごとがあった。

テレ朝動画の有料コンテンツとして2010年にスタートした、ももクロの配信番組『ももクロChan〜Momoiro Clover Z Channel〜』が4月24日をもって終了したのだ。

スポーツ紙記者が言う。

「ももクロのメンバーがライブの裏側のレポートや、さまざまな企画に挑戦するバラエティ番組として知られていました。一時期は、テレビ朝日系の地上波で深夜番組として放送されていましたが、2022年10月から2026年3月までは、BS朝日の『おはよう!ももクロChan』に未公開映像を加えたDX版として、配信が続いていたのです」

『ももクロChan』終了のニュースが4月15日に明らかになった際は、Xでは《Chan終了は、グループ活動は縮小して、個々の活動が主軸になる流れが明確になったかな》といった声が出ていた。

前出のエンタメ系ライターが続ける。

「リーダーの百田夏菜子さんは2024年にDOMOTOの堂本剛さんと、佐々木彩夏さんは2026年に一般人男性と結婚を発表しています。さらに、高城れにさんも2022年から2023年にかけて、プロ野球選手の宇佐美真吾さんと結婚していました。メンバー4人のうち2人が既婚者であることに加え、年齢もアラサーとなり、アイドルグループとして継続していくのは難しいのでは、という声がファンからもあがっています」

玉井は、2026年1月26日にスキンケアブランド「iYON」（アイヨン）のアンバサダーに就任し、同日におこなわれた就任記念トークイベントに参加するなど、個人としての活動にも力を入れ始めている。

年齢や立場を考えれば、玉井を含むメンバーそれぞれが“脱アイドル”としての未来へ進む時期に差しかかっているのかもしれない。