しっとり濃厚、ガツンと旨辛！「背徳の純レバ丼」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、株式会社トビラダイニングは、「肉めし岡もと」にて、2026年5月13日(水)より期間限定メニュー『目玉焼き純レバ丼』を販売開始いたします。ニンニクベースの特製ダレがガツンと効いた、食欲を一気に引き上げる一杯に仕上げた。
■濃い・旨い・止まらないやつできました。完全中毒系の純レバ丼。
低温調理でしっとり仕上げた鶏レバーを、ニンニク甘辛ダレでガツンと味付け。香ばしく焼き上げて、唐辛子の刺激で一気に食欲をブースト。仕上げにとろ〜り目玉焼きをくずして食べれば、コクと背徳感が爆発。
■商品概要
〇目玉焼き純レバ丼 950円(税込1,045円)
〇その他メニュー
■「肉めし 岡もと」公式サイト
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