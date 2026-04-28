メイクのプロが「目力を上げたいときに使う」名品マスカラ









1日中「まつ毛が下を向かない」名品



いち早く新作をチェック済みのメイクアップアーティスト、さらなる良品を求めて情報収集を止めないインフルエンサー、コスメ以外のトレンドも知る、ヘアスタイリストやファッション関係者。厳しい目を持つプロたちに選ばれた「究極の１本」は？ ※コスメの価格は現在変更の可能性がございます。







まつ毛が「細く短くてもしっかりキャッチ」

ザ マスカラ プライマー カール フィクサー 3,300円／アディクション ビューティ 「植物由来の美容成分を配合したまつ毛用下地。細く短いまつ毛もキャッチし、ダマのないまつ毛をつくれる極細のブラシを採用。ニュアンシーな黒だから、単体で仕上げるのもあり」（長澤葵さん・ヘアメイク） 美しいカールを24時間キープし、まつ毛ケアも同時にかなえるマスカラ下地。汗・水・皮脂に強いウォータープルーフタイプ。デリケートなまつ毛を保湿・保護・補修するケア成分配合。







（美容のプロ14人が使い続けているマスカラは？）

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