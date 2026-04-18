バーガーキング「KING ON TOUR 2026」開催決定 / 4K対応HDMIパソコン切替器【まとめ記事】
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、ジューシーで香ばしい直火焼きの100%ビーフパティを使用した大型本格バーガー『ワッパー』と、キンキンに冷えた『コカ·コーラ』の最高の組み合わせが楽しめるバーガーキングのフードトラックが全国各地をめぐる「KING ON TOUR 2026」を実施する。第1弾として初上陸となる宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市への出店が決定した。
サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ2台（4K）・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できるデュアルディスプレイ対応パソコン切替器「SW-KVM22HUUS」を発売する。本製品は、4K解像度に対応したディスプレイ2台を同時に接続でき、広大な作業スペースを維持したままワンタッチでパソコンの切り替えが可能だ。複雑な配線を1か所に集約し、デスク周りをスッキリさせながらマルチタスク環境を強力にサポートする。ソフトウェアのインストールは不要で、接続するだけで使用できる。Windows OS、macOSのどちらにも対応している。
■省スペースで快適作業を実現！収納力抜群の2段式モニター台
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク上の整理整頓と作業効率向上を実現する、コンパクトな2段式モニター台「100-MR234W（ホワイト）」と「100-MR234W（ブラック）」を発売した。幅40cmのコンパクト設計ながら、中棚付きの2段構造により優れた収納力を実現。キーボードやマウス、小物類をすっきり収納でき、デスク上のスペースを有効活用できる。限られたワークスペースでも整理整頓された快適な環境をつくり出し、日々の作業効率を高める。
■フードトラックが今年も復活！バーガーキング「KING ON TOUR 2026」開催決定
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、ジューシーで香ばしい直火焼きの100%ビーフパティを使用した大型本格バーガー『ワッパー』と、キンキンに冷えた『コカ·コーラ』の最高の組み合わせが楽しめるバーガーキングのフードトラックが全国各地をめぐる「KING ON TOUR 2026」を実施する。第1弾として初上陸となる宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市への出店が決定した。
■2台のパソコンでデュアルディスプレイを共有できる！4K対応HDMIパソコン切替器
サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ2台（4K）・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できるデュアルディスプレイ対応パソコン切替器「SW-KVM22HUUS」を発売する。本製品は、4K解像度に対応したディスプレイ2台を同時に接続でき、広大な作業スペースを維持したままワンタッチでパソコンの切り替えが可能だ。複雑な配線を1か所に集約し、デスク周りをスッキリさせながらマルチタスク環境を強力にサポートする。ソフトウェアのインストールは不要で、接続するだけで使用できる。Windows OS、macOSのどちらにも対応している。
■担当者コメントあり！亀田の柿の種 ハッピーターン味／ハッピーターン 亀田の柿の種味、発売へ
亀田製菓株式会社は、「亀田の柿の種」（2026年発売60周年）と「ハッピーターン」（2026年発売50周年）のW周年を記念し、2つの味わいが入れ替わった期間限定商品『亀田の柿の種 ハッピーターン味』と『ハッピーターン 亀田の柿の種味』を、2026年4月20日（月）より全国のスーパーマーケットおよびコンビニエンスストアで発売する。
■世界一フラットなディスプレイ！折りたたみスマホ「OPPO Find N6」発売へ
革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、日本で初となるOPPOのハイエンドフォルダブルスマートフォン、Find Nシリーズの最新機種「OPPO Find N6」（オッポ ファインド エヌ シックス）を一部の販売チャネルにて、4月15日（水）より順次販売を開始する。（販売開始日、販売価格は取扱い各社にお問い合わせのこと。）
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株式会社ビーケージャパンホールディングスは、ジューシーで香ばしい直火焼きの100%ビーフパティを使用した大型本格バーガー『ワッパー』と、キンキンに冷えた『コカ·コーラ』の最高の組み合わせが楽しめるバーガーキングのフードトラックが全国各地をめぐる「KING ON TOUR 2026」を実施する。第1弾として初上陸となる宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市への出店が決定した。
■2台のパソコンでデュアルディスプレイを共有できる！4K対応HDMIパソコン切替器
サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ2台（4K）・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できるデュアルディスプレイ対応パソコン切替器「SW-KVM22HUUS」を発売する。本製品は、4K解像度に対応したディスプレイ2台を同時に接続でき、広大な作業スペースを維持したままワンタッチでパソコンの切り替えが可能だ。複雑な配線を1か所に集約し、デスク周りをスッキリさせながらマルチタスク環境を強力にサポートする。ソフトウェアのインストールは不要で、接続するだけで使用できる。Windows OS、macOSのどちらにも対応している。
■担当者コメントあり！亀田の柿の種 ハッピーターン味／ハッピーターン 亀田の柿の種味、発売へ
亀田製菓株式会社は、「亀田の柿の種」（2026年発売60周年）と「ハッピーターン」（2026年発売50周年）のW周年を記念し、2つの味わいが入れ替わった期間限定商品『亀田の柿の種 ハッピーターン味』と『ハッピーターン 亀田の柿の種味』を、2026年4月20日（月）より全国のスーパーマーケットおよびコンビニエンスストアで発売する。
■世界一フラットなディスプレイ！折りたたみスマホ「OPPO Find N6」発売へ
革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、日本で初となるOPPOのハイエンドフォルダブルスマートフォン、Find Nシリーズの最新機種「OPPO Find N6」（オッポ ファインド エヌ シックス）を一部の販売チャネルにて、4月15日（水）より順次販売を開始する。（販売開始日、販売価格は取扱い各社にお問い合わせのこと。）
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