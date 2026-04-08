ソレアが初回に2ラン、第2打席は死球だった

【MLB】エンゼルス ー ブレーブス（日本時間8日・アナハイム）

菊池雄星投手が先発した7日（日本時間8日）のエンゼルス-ブレーブス戦で、両軍殴り合いの壮絶な大乱闘が勃発した。

エンゼルスが2点を追う2-4の5回に事態が発生した。2死一塁の場面で打席にはソレア。マウンドには右腕ロペスがいた。初球がバックネットまで届く大暴投になると、ソレアはロペスに怒りの表情で凝視。両者が睨み合うと、ゴングが鳴った。

ソレアがマウンドに向かって殴り込みにいき、ロペスも応戦。両者を止めようとナインがグラウンドに流れ込み、トラウトはロペスを遠ざけようと懸命に動いた。試合は数分間ストップ。当事者となったソレアとロペスに退場処分が下された。

この試合の初回、ソレアが第1打席で2ランを放っていた。次の打席では死球を受け、第3打席では内角高めにボールが飛んできた。地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のエンゼルス番ジェフ・フレッチャー記者は状況を説明した上で「そして、そのあとソレアがロペスに向かっていった」とし、“伏線”があったことを推察している。（Full-Count編集部）