タレントの若槻千夏（41）が3月31日深夜に放送されたテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。回転ずしチェーン店「くら寿司」で最初に注文するメニューを明かして番組スタッフを驚かせた。

世界的ダンサーのYUMEKIをゲストに迎え、最初の心理テストで「回転ずしでわかる心理テスト」とテーマを伝えられ、「くら寿司に入ったあなた 最初の一皿何を選ぶ?」と出題された。

選択肢は「赤身・サーモン系」「白身系」「えび・いか系」「サイドメニュー」の4つ。若槻は4番目のサイドメニューの欄に「くらポテト」「あおさ入り味噌汁」「特製茶碗蒸し」「7種の魚介しょう油ラーメン」の4つしかなく「担々麺入ってないんですけど?私の担々麺入ってないんですけど」と自身イチオシのサイドメニューが入っていなかったことに不満を漏らしてスタジオの笑いを誘った。

そして、この心理テストの回答で若槻は「私は4番の担々麺です」と明かした。まさかの回答に番組スタッフも思わず「1発目!?」と驚いた。若槻は「くら寿司だから!待って、くら寿司だから!」と食い気味に“反論”した。

続けて「私がどれだけくら寿司に行っていると思いますか?何周もしての担々麺なんです」と伝えつつ「担々麺とメロンソーダ」と語った。これに「凄い組み合わせ」と番組スタッフは仰天していた。