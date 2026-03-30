1,980円で、鍋＋飲み放題！しゃぶしゃぶ温野菜、しゃぶしゃぶ×サカバの超コスパプランが登場
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は、 2026年4月6日（月）から4月24日(金)までの平日限定で、“2時間飲み放題”と“選べる鍋”で1,980円（税込2,178円）のお得な『鍋飲みセット』を販売する。販売に先立ち、2026年3月30日（月）、報道関係者向けに試食会が実施された。
本プランは、「選べる3種の鍋」に「2時間飲み放題付き」で1,980円（税込2,178円）という手頃な価格が特長で、仕事帰りや友人との集まりで気軽にご利用いただきやすい内容となっている。
外食においても“お手頃価格”へのニーズが高まっている中、同社ブランドの「牛角」で好評の『焼肉酒場』の流れを踏まえ、食べ放題のイメージが強いしゃぶしゃぶ業態においても“酒場需要”に応える新プランを用意。気軽に利用できるよう、1,980円（税込2,178円）で満足できる内容に仕立てた。仕事帰りに手頃な価格で食事とお酒を楽しみたい方はもちろん、友人・同僚とのカジュアルな集まりにもおすすめだ。
また、単品のおつまみ等も各種300円（税込330円）から注文可能なため、居酒屋のようにシーンに応じた楽しみ方も可能だ。これまでの食べ放題ニーズに加え、「しゃぶしゃぶ温野菜」を気軽に、さまざまなシーンで活用できる。
＜「鍋飲みセット」商品概要 ＞
販売期間：2026年4月6日(月)〜4月24日(金) ※平日限定
価格：
・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題
―1,980円（税込2,178円）
・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題(生ビールあり)
―2,480円（税込2,728円）
・選べる鍋＋2時間ソフトドリンク飲み放題
―1,580円（税込1,738円）
＜鍋飲みセット限定＞枝豆食べ放題 ＋300円（税込330円）
※2名以上の来店で2種類の鍋を選択できる。※店舗・時期によって内容が異なる場合がある。
下記店舗では実施していない
渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、新橋店、恵比寿店、道頓堀店
■お酒がすすむ、気分やシーンに合わせて「選べる3種の鍋」
「選べる鍋」は、お酒と相性が良いの「もつ鍋」、食欲をそそる「火鍋」、定番の「すき焼き」の3種類から選択できる。それぞれの鍋には、お肉と4種の野菜がセットになっており、食事とお酒をバランスよく楽しめる。
〇もつ鍋セット（こく旨にんにくだし）
・牛もつ
・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、ニラ、おし豆富
オススメドリンク：ハイボール各種
〇火鍋セット（旨辛火鍋だし）
・特選牛しゃぶ、三元豚しゃぶ
・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、ニラ、おし豆富
オススメドリンク：レモンサワー各種
〇すき焼きセット（すき焼きだし）
・特選牛しゃぶ、三元豚しゃぶ
・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、長ねぎ、おし豆富、生たまご
オススメドリンク：お茶ハイ各種
■平日限定で楽しめる、温野菜の新しいスタイル
食べ放題を中心としてきたこれまでの「しゃぶしゃぶ温野菜」とは異なり、本企画では、より気軽に楽しめる新しい“しゃぶしゃぶ”の利用スタイルを提案する。
『鍋飲みセット』は、「アルコール2時間飲み放題と選べる3種の鍋で1,980円」というコストパフォーマンスの高さが特長だ。普段の仕事帰りに手頃な価格で楽しみたいときや、友人・同僚とのカジュアルな集まり、食事とお酒をバランスよく楽しみたいシーンなど、日常のさまざまな場面で取り入れやすく、これまでとはひと味違う、温野菜の新しい楽しみ方を提案する。
■お酒とともに楽しめる、おつまみ・逸品料理も充実
おつまみや一品料理など、お酒とともに楽しみ方が広がるラインナップを用意している。おつまみは各種300円（税込330円）、逸品料理・サラダは各種400円（税込440円）と手頃な価格帯で楽しめる。
【鍋飲みセット限定】枝豆食べ放題＋300円(税込330円)
【単品】おつまみ：各300円(税込330円)
【単品】逸品料理・サラダ：各400円(税込440円)
【単品】おつまみ：各300円(税込330円)
きゅうりの明太マヨのせ / 塩枝豆 / うずらの味玉 / 炙り鶏皮のおろしぽん酢 / キムチ / 豆苗と豆もやしのナムル / 冷やしトマトの極みだしジュレ
【単品】逸品料理：各400円(税込440円)
だし巻き玉子の湯葉あんかけ / 北海道名物じゃがから / 鶏のおろし香味だれ / 炙り〆さばの和風ポテトサラダ / はちみつレモンのクリームチーズカナッペ / 塩タンのサラダ仕立て
【単品】サラダ：各400円(税込440円)
4種野菜の彩りサラダ / しゃきしゃきレタスのチョレギサラダ
■「もつ鍋セット」と「すき焼きセット」を試食
今回、2名での来店を想定して、「もつ鍋セット」と「すき焼きセット」を試食した。
アルコールは、生搾りレモンサワーとハイボールを注文した。
〇プリプリ食感と旨味が際立つ「もつ鍋セット」
鍋に火を入れた瞬間、立ち上る香りが食欲を刺激する。主役となる牛もつは、脂の甘みとコクがしっかりと感じられる逸品だ。一般的に良質なもつは「ぷりっとした弾力」と「脂の甘み」が重要とされるが、本セットもその条件を十分に満たしている。
新鮮な牛もつは濃厚でありながら、後味は意外なほど軽やかで、箸が止まらない。スープは出汁の旨味が濃厚で、もつの脂と溶け合うことで、さらに深い味わいを生み出す。キャベツやニラなどの野菜がその旨味を吸い込み、最後まで飽きずに楽しめる仕上がりだ。
〇肉の旨味をダイレクトに味わう「すき焼きセット」
こちらは一言でいえば“王道の贅沢”である。鍋に広がる甘辛い香りとともに、牛肉の存在感が際立つ逸品だ。甘いタレが肉に絡み、口の中で濃厚なハーモニーを生み出す。野菜や豆腐も名脇役として存在感を発揮し、全体としてバランスの取れた鍋に仕上がっている。
「鍋＋2時間飲み放題」で1,980円という価格設定は、非常にインパクトがある。“しゃぶしゃぶ×酒場”という新しい利用スタイルは、「軽く飲む」「気軽に集まる」といったニーズに応えるものだ。仕事帰りや日常使いの新たな選択肢となるかもしれない。
■しゃぶしゃぶ温野菜 公式サイト
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本プランは、「選べる3種の鍋」に「2時間飲み放題付き」で1,980円（税込2,178円）という手頃な価格が特長で、仕事帰りや友人との集まりで気軽にご利用いただきやすい内容となっている。
外食においても“お手頃価格”へのニーズが高まっている中、同社ブランドの「牛角」で好評の『焼肉酒場』の流れを踏まえ、食べ放題のイメージが強いしゃぶしゃぶ業態においても“酒場需要”に応える新プランを用意。気軽に利用できるよう、1,980円（税込2,178円）で満足できる内容に仕立てた。仕事帰りに手頃な価格で食事とお酒を楽しみたい方はもちろん、友人・同僚とのカジュアルな集まりにもおすすめだ。
また、単品のおつまみ等も各種300円（税込330円）から注文可能なため、居酒屋のようにシーンに応じた楽しみ方も可能だ。これまでの食べ放題ニーズに加え、「しゃぶしゃぶ温野菜」を気軽に、さまざまなシーンで活用できる。
＜「鍋飲みセット」商品概要 ＞
販売期間：2026年4月6日(月)〜4月24日(金) ※平日限定
価格：
・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題
―1,980円（税込2,178円）
・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題(生ビールあり)
―2,480円（税込2,728円）
・選べる鍋＋2時間ソフトドリンク飲み放題
―1,580円（税込1,738円）
＜鍋飲みセット限定＞枝豆食べ放題 ＋300円（税込330円）
※2名以上の来店で2種類の鍋を選択できる。※店舗・時期によって内容が異なる場合がある。
下記店舗では実施していない
渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、新橋店、恵比寿店、道頓堀店
■お酒がすすむ、気分やシーンに合わせて「選べる3種の鍋」
「選べる鍋」は、お酒と相性が良いの「もつ鍋」、食欲をそそる「火鍋」、定番の「すき焼き」の3種類から選択できる。それぞれの鍋には、お肉と4種の野菜がセットになっており、食事とお酒をバランスよく楽しめる。
〇もつ鍋セット（こく旨にんにくだし）
・牛もつ
・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、ニラ、おし豆富
オススメドリンク：ハイボール各種
〇火鍋セット（旨辛火鍋だし）
・特選牛しゃぶ、三元豚しゃぶ
・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、ニラ、おし豆富
オススメドリンク：レモンサワー各種
〇すき焼きセット（すき焼きだし）
・特選牛しゃぶ、三元豚しゃぶ
・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、長ねぎ、おし豆富、生たまご
オススメドリンク：お茶ハイ各種
■平日限定で楽しめる、温野菜の新しいスタイル
食べ放題を中心としてきたこれまでの「しゃぶしゃぶ温野菜」とは異なり、本企画では、より気軽に楽しめる新しい“しゃぶしゃぶ”の利用スタイルを提案する。
『鍋飲みセット』は、「アルコール2時間飲み放題と選べる3種の鍋で1,980円」というコストパフォーマンスの高さが特長だ。普段の仕事帰りに手頃な価格で楽しみたいときや、友人・同僚とのカジュアルな集まり、食事とお酒をバランスよく楽しみたいシーンなど、日常のさまざまな場面で取り入れやすく、これまでとはひと味違う、温野菜の新しい楽しみ方を提案する。
■お酒とともに楽しめる、おつまみ・逸品料理も充実
おつまみや一品料理など、お酒とともに楽しみ方が広がるラインナップを用意している。おつまみは各種300円（税込330円）、逸品料理・サラダは各種400円（税込440円）と手頃な価格帯で楽しめる。
【鍋飲みセット限定】枝豆食べ放題＋300円(税込330円)
【単品】おつまみ：各300円(税込330円)
【単品】逸品料理・サラダ：各400円(税込440円)
【単品】おつまみ：各300円(税込330円)
きゅうりの明太マヨのせ / 塩枝豆 / うずらの味玉 / 炙り鶏皮のおろしぽん酢 / キムチ / 豆苗と豆もやしのナムル / 冷やしトマトの極みだしジュレ
【単品】逸品料理：各400円(税込440円)
だし巻き玉子の湯葉あんかけ / 北海道名物じゃがから / 鶏のおろし香味だれ / 炙り〆さばの和風ポテトサラダ / はちみつレモンのクリームチーズカナッペ / 塩タンのサラダ仕立て
【単品】サラダ：各400円(税込440円)
4種野菜の彩りサラダ / しゃきしゃきレタスのチョレギサラダ
■「もつ鍋セット」と「すき焼きセット」を試食
今回、2名での来店を想定して、「もつ鍋セット」と「すき焼きセット」を試食した。
アルコールは、生搾りレモンサワーとハイボールを注文した。
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新鮮な牛もつは濃厚でありながら、後味は意外なほど軽やかで、箸が止まらない。スープは出汁の旨味が濃厚で、もつの脂と溶け合うことで、さらに深い味わいを生み出す。キャベツやニラなどの野菜がその旨味を吸い込み、最後まで飽きずに楽しめる仕上がりだ。
〇肉の旨味をダイレクトに味わう「すき焼きセット」
こちらは一言でいえば“王道の贅沢”である。鍋に広がる甘辛い香りとともに、牛肉の存在感が際立つ逸品だ。甘いタレが肉に絡み、口の中で濃厚なハーモニーを生み出す。野菜や豆腐も名脇役として存在感を発揮し、全体としてバランスの取れた鍋に仕上がっている。
「鍋＋2時間飲み放題」で1,980円という価格設定は、非常にインパクトがある。“しゃぶしゃぶ×酒場”という新しい利用スタイルは、「軽く飲む」「気軽に集まる」といったニーズに応えるものだ。仕事帰りや日常使いの新たな選択肢となるかもしれない。
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