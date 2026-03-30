歌手でタレントの堀ちえみ（59）が29日までに自身のブログを更新。乗車していたタクシーが事故に遭ったことを明かした。

「歯科医院に向かう途中 乗っていたタクシーが、事故を起こしてしまいました」と切り出し「交差点で右折し終わり直進したところで、別の車がタクシーの左前に突っ込んできた感じ。タクシーの運転手さんは慌てて急ブレーキを踏んだ… なので大きな事故にはならなかったんだと思う」と説明した。

続けて「タクシーの運転手さんが、救急車を呼びます！と言ってくださいましたが… その必要はないので大丈夫です！とお断りしました。運転手さんは警察に連絡をした後、会社にも連絡を取りまして、『後から何か出てきたら必ずご連絡ください！』とのことでした。とても丁寧な対応をありがとうございました。私は今のところ全然無傷だし、大丈夫です」と自身の無事を報告した。

さらに「警察が来るまで待ちまして。来てからは同乗者として身分証を提示し、事情聴取を受けましたが… 大きな事故ではなかったので、それが幸いでした」と振り返った。

また「それと今回痛感し学んだことがあります。後部座席に乗った際のシートベルトの大切さ。後部座席だと義務付けられていても、一般道では忘れがちだとよく聞きます」とし「私はタクシーに乗る機会が多く、後部座席でもシートベルトを付けることは当たり前になっていました。このシートベルトのおかげで、あんなに強い急ブレーキでも、怪我ひとつなかったのかも知れない…と思っております」と推測した。

この投稿にフォロワーからは「何かあったら、すぐに病院に行って下さいね」「びっくりしました。本当に、ご無事で良かったです」「少しでも、あやしい症状が出たら早めの通院したほうがいいですよ」とコメントが寄せられている。