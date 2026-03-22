◆センバツ第４日▽１回戦 大垣日大２−１近江＝延長１０回タイブレーク＝（２２日・甲子園）

２年連続７度目の出場となった大垣日大（岐阜）は、近江（滋賀）との投手戦を制して、４年ぶりの春勝利。東邦（愛知）、大垣日大で甲子園に通算３５度出場した名将・坂口慶三氏（８１）の後継として２０２４年からチームを率いる高橋正明監督（４３）が甲子園で初白星をつかんだ。

延長１０回タイブレークには１死満塁のピンチを招くも、１８８球を投げ切ったエース左腕・竹岡大貴が気迫の投球で乗り切った。

昨年の秋季大会での平均得点８・７１は、出場３２校で最多。打撃に自信を持って甲子園に乗り込んできた。近江の好投手・上田健介（３年）の前に手こずったが、延長１０回、代打で登場した高橋遼が右線へ先制となる２点適時二塁打を放ち、最後の最後で勝利を手中に収めた。

大垣日大はこの１勝で、節目の春１０勝となった。

試合後、高橋監督は甲子園初勝利に「こんな幸せなことはない」と話し「一生忘れないゲーム」と振り返った。１８８球を投げ切った竹岡は「楽しいピッチングだった。夢だった場所で勝つことができた」と満面の笑みで喜ぶも「１回戦で終わるチームじゃない」と早くも次の試合へと気持ちを高めていた。