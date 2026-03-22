元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。慢性アレルギーだと明かした。

今週のゲスト、おぎやはぎの小木博明（54）が鼻炎だと切り出すと、田中は「私、確かに花粉（症）ないですからね。でも、どうなんだろう、慢性アレルギー持ちで、もう20年ぐらいアレルギーの薬飲んでるんですよ。それで花粉も感じてないのかもしれない」と返答した。

小木から「何のアレルギーなの？」と聞かれ、田中は「それは大学生の時に、食事がすごく乱れたんですよ。今まで母が作った料理で育ってきたんだけど、大学生になっていろんなものを食べ始めて。そしたら、顔にじんましんが出るようになっちゃって。最初は口内炎ができて。次はバーッと顔にじんましんができ始めちゃって。それからは寒暖差とかでもじんましんが出るようになって。食べ物関係ないかもしれないけど、アレルギー体質になってしまって」と語った。アレルギーの薬は毎日服用しているという。

アレルギー疾患は、免疫システムが花粉や食物などの異物に過剰反応し、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症（鼻炎・結膜炎）、食物アレルギーなどの慢性的な症状を引き起こす。

番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。小木は23年5月以来のゲスト出演。