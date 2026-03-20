花粉症対策として注目の「My Relief」/ モスバーガー「とろったまベーコン テリヤキバーガー」【まとめ記事】
春になると、多くの人が悩まされる花粉症。くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状は日常生活の質を大きく下げるだけでなく、仕事や勉強の集中力にも影響を及ぼす。一般的な対策としては抗アレルギー薬や点鼻薬、目薬などが用いられるが、眠気やだるさといった副作用に悩まされる人も少なくない。そうした中、スマートフォンを使った新しいセルフケアとして注目を集めているのが「My Relief（マイリリーフ）」だ。
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年3月18日（水）から定番商品「テリヤキバーガー」をリニューアルする。また、リニューアルに合わせて半熟風たまご※1を使用した「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（数量限定、なくなり次第終了）と「チーズベーコン テリヤキバーガー」（期間限定：5月中旬まで）を同日から新たに発売する。
■スマホに指を置くだけのセルフケア？花粉症対策として注目の「My Relief」
春になると、多くの人が悩まされる花粉症。くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状は日常生活の質を大きく下げるだけでなく、仕事や勉強の集中力にも影響を及ぼす。一般的な対策としては抗アレルギー薬や点鼻薬、目薬などが用いられるが、眠気やだるさといった副作用に悩まされる人も少なくない。そうした中、スマートフォンを使った新しいセルフケアとして注目を集めているのが「My Relief（マイリリーフ）」だ。
■とろける半熟風たまご×ベーコン！モスバーガー「とろったまベーコン テリヤキバーガー」
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年3月18日（水）から定番商品「テリヤキバーガー」をリニューアルする。また、リニューアルに合わせて半熟風たまご※1を使用した「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（数量限定、なくなり次第終了）と「チーズベーコン テリヤキバーガー」（期間限定：5月中旬まで）を同日から新たに発売する。
■約1.5mmの極細ペン先で書きやすい！iPad専用充電式タッチペン
サンワサプライ株式会社は、iPad専用の充電式極細タッチペン「PDA-PEN60W」を発売した。本製品は、電源を入れるだけで即座に使えるペアリング不要の設計に加え、手のひらが触れても誤作動しないパームリジェクション機能を搭載している。2018年以降のiPadシリーズに対応し、交換用のペン先も2個付属。設定の負担が少なくメンテナンス性にも優れているため、教育現場への導入にも最適だ。
■特製フォトカード付き！ミャクミャクの1st写真集『I myaku you.』
株式会社フェリシモは、大阪・関西万博 公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集『I myaku you.』を2026年4月13日（月）に発売する。（撮影：てんてん 監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス）
■手元に推しを飾れる！3分充電の推し活マウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、透明カバー内にアクリルスタンドやフィギュアなどの小物を飾れる「推し活マウス（400-MAWB217BK）」を発売した。本体後部に透明なカバーを備えたディスプレイスペースを搭載している。小型のアクリルスタンドやフィギュア、缶バッジなど、お気に入りの推しグッズをマウス内に忍ばせることが可能。単調になりがちなデスクワークやパソコン作業中も、手元の推しを見ることでモチベーションを大きく向上させられる。
■ITライフハック
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■スマホに指を置くだけのセルフケア？花粉症対策として注目の「My Relief」
春になると、多くの人が悩まされる花粉症。くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状は日常生活の質を大きく下げるだけでなく、仕事や勉強の集中力にも影響を及ぼす。一般的な対策としては抗アレルギー薬や点鼻薬、目薬などが用いられるが、眠気やだるさといった副作用に悩まされる人も少なくない。そうした中、スマートフォンを使った新しいセルフケアとして注目を集めているのが「My Relief（マイリリーフ）」だ。
■とろける半熟風たまご×ベーコン！モスバーガー「とろったまベーコン テリヤキバーガー」
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年3月18日（水）から定番商品「テリヤキバーガー」をリニューアルする。また、リニューアルに合わせて半熟風たまご※1を使用した「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（数量限定、なくなり次第終了）と「チーズベーコン テリヤキバーガー」（期間限定：5月中旬まで）を同日から新たに発売する。
■約1.5mmの極細ペン先で書きやすい！iPad専用充電式タッチペン
サンワサプライ株式会社は、iPad専用の充電式極細タッチペン「PDA-PEN60W」を発売した。本製品は、電源を入れるだけで即座に使えるペアリング不要の設計に加え、手のひらが触れても誤作動しないパームリジェクション機能を搭載している。2018年以降のiPadシリーズに対応し、交換用のペン先も2個付属。設定の負担が少なくメンテナンス性にも優れているため、教育現場への導入にも最適だ。
■特製フォトカード付き！ミャクミャクの1st写真集『I myaku you.』
株式会社フェリシモは、大阪・関西万博 公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集『I myaku you.』を2026年4月13日（月）に発売する。（撮影：てんてん 監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス）
■手元に推しを飾れる！3分充電の推し活マウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、透明カバー内にアクリルスタンドやフィギュアなどの小物を飾れる「推し活マウス（400-MAWB217BK）」を発売した。本体後部に透明なカバーを備えたディスプレイスペースを搭載している。小型のアクリルスタンドやフィギュア、缶バッジなど、お気に入りの推しグッズをマウス内に忍ばせることが可能。単調になりがちなデスクワークやパソコン作業中も、手元の推しを見ることでモチベーションを大きく向上させられる。
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