過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまで堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回、2026年12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催する。
■『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題イベントを開催
2026年第1弾は、過去最多の全国70店舗にて、2026年3月27日（金）〜4月2日（木）の7日間、各日14時30分〜、16時〜、17時30分〜、19時〜、各回人数限定で『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題イベントを開催する。
毎回チケット即完売の人気イベント『ワンパウンダーチャレンジ』の2026年第1弾を、好評につき過去最多の全国70店舗にて開催する。今回は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚、まろやかな味わいのゴーダチーズ4枚と「ホワイトチーズソース」に、スモーキーなベーコン4枚とケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』（総カロリー1,713kcal*1 総重量543g*2）が食べたい放題で楽しめる。
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）各商品を、それぞれ完食していることを条件に、いずれも制限時間45分以内でおかわり自由の食べたい放題イベントだ。
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、スモーキーなベーコン4枚と、味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを贅沢に4枚重ねました。カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とケチャップで仕上げた、食べ応え抜群な超大型チーズバーガーだ。
『ワンパウンダーチャレンジ2026』は事前の参加チケット購入が必要。第1弾のチケットは3月18日（水）11時より、専用の参加チケット購入サイトにて販売を開始する。希望の店舗・日時を選択の上、購入のこと。参加チケットの店頭での販売はない。参加者には特典として、限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）」と「限定バーガーキングトートバッグ（１個）」、「限定ワンパウンダーステッカー（1枚）」、「オリジナルステッカー（1枚）」をプレゼントする。
『ワンパウンダーチャレンジ』の参加チケットは毎回販売開始後すぐに完売してしまうほど、好評だ。チケットはお早めに購入することをお勧めする。売り切れの場合はご容赦のこと。
『食べ放題好きの皆様も、大型バーガー好きの皆様も、ぜひこの機会に、ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、濃厚な「ホワイトチーズソース」に、ベーコンとケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題を、満足ゆくまでお楽しみください。』
『ワンパウンダーチャレンジ2026』第1弾の参加チケットの購入はこちら
URL：https://bk-japan.myshopify.com
＜概要＞
イベント名：ワンパウンダーチャレンジ2026
実施店舗：
【北海道】
バーガーキング新さっぽろサンピアザ店（北海道札幌市厚別区厚別中央2条5-7-2 サンピアザ 1F）
バーガーキング帯広店（北海道帯広市西5条南34-26）
【宮城】
バーガーキング仙台駅前店（宮城県仙台市青葉区中央3-7-1）
バーガーキングイオンモール新利府店（宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 1F）
【東京】
バーガーキングお茶の水サンクレール店（東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング B1F）
バーガーキング蒲田駅東口店（東京都大田区蒲田5-8-7）
バーガーキング品川シーサイドフォレスト店（東京都品川区東品川4-12-6品川シーサイドフォレストB1F)
バーガーキング青物横丁駅前店（東京都品川区南品川3-5-2）
バーガーキング大塚駅南口店（東京都豊島区南大塚2-45-8 ニッセイ大塚駅前ビル 1F）
バーガーキング浅草橋東口駅前店（東京都台東区浅草橋1-30-1 浅草橋東口ビル 2F）
バーガーキング都立大学駅前店（東京都目黒区中根1-2-7）
バーガーキング下北沢駅南口店（東京都世田谷区北沢 2-13-7）
バーガーキング赤坂見附店（東京都港区赤坂3-18-7）
バーガーキング有明ガーデン店（東京都江東区有明2-1-8）
バーガーキング瑞江駅前店（東京都江戸川区瑞江二丁目3番2号）
バーガーキング国分寺駅南口店（東京都国分寺市南町3-18-3）
バーガーキング西八王子店（東京都八王子市千人町2-2-8 さくらガーデンスクエア 1F）
【神奈川】
バーガーキング井土ヶ谷駅前店（神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町161）
バーガーキングそよら横浜高田店（神奈川県横浜市港北区高田西1-1-47 そよら横浜高田 1F・2F）
バーガーキングコレットマーレみなとみらい店 （神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7)
バーガーキングセンター南店（神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央14-12 キーサウス1F）
バーガーキング川崎ゼロゲート店（神奈川県川崎市川崎区小川町1-1 川崎ゼロゲート 1F）
バーガーキングLuz湘南辻堂店（神奈川県藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂 1F）
バーガーキング横須賀中央店（神奈川県横須賀市若松町1-1）
バーガーキングイオンモール座間店（神奈川県座間市広野台2-10-4 イオンモール座間 2F）
【埼玉】
バーガーキング大宮西口店（埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 大宮そごうビル内専門店街 1F）
バーガーキング浦和仲町店（埼玉県さいたま市浦和区仲町1-1-8）
バーガーキング北浦和駅前店（埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-2 伊吹ビル 1F）
バーガーキング与野駅前店（埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-8-9）
バーガーキング東武朝霞店（埼玉県朝霞市本町2-13-1 エキア朝霞 1F）
バーガーキング春日部駅前店（埼玉県春日部市中央1-2-1）
バーガーキングそよら入曽駅前店（埼玉県狭山市南入曽540-1 そよら入曽駅前 2F）
バーガーキング16号川越店（埼玉県川越市脇田新町5-3）
【千葉】
バーガーキング船橋店（千葉県船橋市本町3-1-1）
バーガーキング浦安駅前店（千葉県浦安市北栄1-17-17）
バーガーキング柏梅林堂ビル店（千葉県柏市柏1-2-35）
バーガーキングモラージュ柏店（千葉県柏市大山台2丁目3番地1）
バーガーキング本八幡店（千葉県市川市南八幡3丁目5番15号）
バーガーキング津田沼駅南口店（千葉県習志野市津田沼1-1-1）
バーガーキングペリエ稲毛海岸店（千葉県千葉市美浜区高洲3-24-2 ペリエ稲毛海岸 1F）
バーガーキングイオンモール八千代緑が丘店（千葉県八千代市緑が丘2-1-3 イオンモール八千代緑が丘 2F）
バーガーキングユーカリが丘店（千葉県佐倉市ユーカリが丘3-4-11）
【茨城】
バーガーキングトナリエクレオつくば店（茨城県つくば市吾妻1-7-1 トナリエクレオつくば1F）
【群馬】
バーガーキングイオンモール太田店（群馬県太田市石原町81 イオンモール太田 1F）
【静岡】
バーガーキング静岡モディ店（静岡県静岡市葵区御幸町6-10）
【愛知】
バーガーキング大須店（愛知県名古屋市中区大須3-30-32）
バーガーキングアピタ千代田橋店（愛知県名古屋市千種区千代田橋2-1-1 アピタ千代田橋 1F）
バーガーキング今池店（愛知県名古屋市千種区今池1-30-6）
バーガーキングイオンタウン岡崎美合店（愛知県岡崎市美合町つむぎ南1-１ イオンタウン岡崎美合 1F）
【大阪】
バーガーキング船場南久宝寺店（大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-4-14）
バーガーキング谷町四丁目駅前店（大阪府大阪市中央区内本町１-2-15）
バーガーキングフレスポ阿波座店（大阪府大阪市西区立売堀6-3-8 フレスポ阿波座 1F）
バーガーキングそよら長原駅前店（大阪府大阪市平野区長吉長原東2-2-35 そよら長原駅前 2F）
バーガーキング上本町店（大阪府大阪市天王寺区上本町6-4-1）
バーガーキング近鉄古市駅前店（大阪府羽曳野市栄町7）
バーガーキング近鉄瓢箪山駅店（大阪府東大阪市昭和町4-1 近鉄奈良線「瓢箪山駅」改札階）
バーガーキング庄内駅前店（大阪府豊中市庄内東町2-1-1）
バーガーキングロピア北加賀屋店（大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-5-37）
【兵庫】
バーガーキングJR神戸駅店（兵庫県神戸市中央区相生町3丁目1−1）
バーガーキング三宮いくたロード店（兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-12）
バーガーキング阪急伊丹店（兵庫県伊丹市西台1-3-5）
バーガーキングアステ川西店（兵庫県川西市栄町25-1 アステ川西 1F）
バーガーキング姫路大手前通り店（兵庫県姫路市白銀町20）
【滋賀】
バーガーキングブランチ大津京店（滋賀県大津市二本松1-1 ブランチ大津京 1F）
バーガーキング彦根パリヤ店（滋賀県彦根市長曽根南町472-2 パリヤサンペデック 1F）
【奈良】
バーガーキングイオンタウン富雄南店（奈良県奈良市石木町100-1 イオンタウン富雄南 1F）
【香川】
バーガーキングイオンタウン宇多津店（香川県綾歌郡宇多津町浜2-16 イオンタウン宇多津 1F）
【福岡】
バーガーキング六本松駅前店（福岡県福岡市中央区六本松2-5-1）
バーガーキング西新店（福岡県福岡市早良区西新3丁目4-2）
【熊本】
バーガーキングゆめタウン八代店（熊本県八代市建馬町3-1 ゆめタウン八代 2F）
実施日時：2026年3月27日（金）・3月28日（土）・3月29日（日）・3月30日（月）・
3月31日（火）・4月1日（水）・4月2日（木）
各日14時30分〜、16時〜、17時30分〜、19時〜、各回人数限定
※店舗により実施していない日、時間帯がある。
チケット購入ページから確認のこと。
制限時間：45分間
※完全入れ替え制。※ラストオーダーは30分経過時点。
※おかわりのオーダーはそれぞれの商品を完食していることを条件に、いずれもおかわり自由。
フレンチフライを完食していなくても、バーガーを完食していればバーガーのみおかわりが可能。
参加人数：各回6〜8名様限定
対象商品：アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー、フレンチフライ（S）、
ドリンク（M）のセット
※おかわりのオーダーはそれぞれの商品を完食していることを条件に、いずれもおかわり自由。
フレンチフライを完食していなくてもバーガーを完食していればバーガーのみのおかわりが可能。
参 加 費：4,900円
特 典：限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）、限定バーガーキングトートバッグ（1個）、限定ワンパウンダーステッカー（1枚）、オリジナルステッカー（1枚）
参加方法：2026年3月18日（水）11時より、専用の予約WEBサイトでの販売のみ。
店頭で販売はない。
〈注意事項〉
※事前に専用の予約WEBサイトでの参加チケットのご購入が必要。
※参加チケットは数量限定。売り切れ次第、販売終了となる。
※購入は先着順のため、カートに入れた状態でもご購入できない場合がある。予めご了承のこと。
※事前に購入いただいた参加チケットを紛失された場合は無効となる。
※イベント実施時間の5分前までにご来店のこと。
※参加チケットの払い戻しは受け付けていない。また、転売は禁止。
※過度な早食い、大食い等による事故や体調不良等について当社は責任を負わない。
※イベントの様子を撮影させていただく場合がある。ご了承のこと。
※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変更になる場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※画像はイメージ。
※諸事情により、実施できなくなる場合がある。予めご了承のこと。
2026年は食べたい放題イベントを年3回開催！
さらに各回でバーガー完食数が多い方をご招待する
「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催！
2026年、バーガーキングは超大型バーガーを思う存分楽しめる食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回開催する。
さらに、各回でバーガーを完食した数が多かった3名様（計9名様）を2026年 年末に都内某所にて開催予定の「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」へ招待する。
※召し上がられたバーガー数が同数の場合は、残ったバーガーの重量を計量し判断する。
※重量も同じだった場合は、抽選とさせていただく。ご了承のこと。
※開催日時は変更になる場合がある。
2025年12月開催の『ワンパウンダーチャレンジ2025』第3弾
最高満足記録は10個の総カロリー16,380kcal※1総重量5,250g※2！
2025年12月に開催された『ワンパウンダーチャレンジ2025』第3弾では、45分間で『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』10個完食が満足記録となっている。
『『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題も、満足ゆくまでお楽しみください。』
バーガーキングから今年は一味違う超大型バーガー「イエティ」が襲来！
ビーフ4枚×ゴーダチーズ４枚×チーズソースに、ベーコン4枚と
ケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』好評発売中！
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、スモーキーなベーコン4枚と、味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを贅沢に4枚重ねました。カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とケチャップで仕上げた、食べ応え抜群な超大型チーズバーガーだ。
『チーズバーガー好きの皆様、大型バーガー好きの皆様、“ワンパウンダーシリーズ”好きの皆様、バーガーキングファンの皆様も、総カロリー1,713*1、総重量543g*2の、ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、濃厚な「ホワイトチーズソース」に、ベーコンとケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』をぜひこの機会に存分にお楽しみください。』
＜商品概要＞
商品名：アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー
発売日：2026年3月13日（金）〜
価 格：単品 2,390円、セット 2,690円
特 典：オリジナルステッカー
*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある。
*2 総重量には個体差がある。予めご了承のこと。
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となる。
※『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚提供する。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を販売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
■バーガーキング 公式サイト
■ITライフハック
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■『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題イベントを開催
2026年第1弾は、過去最多の全国70店舗にて、2026年3月27日（金）〜4月2日（木）の7日間、各日14時30分〜、16時〜、17時30分〜、19時〜、各回人数限定で『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題イベントを開催する。
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）各商品を、それぞれ完食していることを条件に、いずれも制限時間45分以内でおかわり自由の食べたい放題イベントだ。
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、スモーキーなベーコン4枚と、味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを贅沢に4枚重ねました。カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とケチャップで仕上げた、食べ応え抜群な超大型チーズバーガーだ。
『ワンパウンダーチャレンジ2026』は事前の参加チケット購入が必要。第1弾のチケットは3月18日（水）11時より、専用の参加チケット購入サイトにて販売を開始する。希望の店舗・日時を選択の上、購入のこと。参加チケットの店頭での販売はない。参加者には特典として、限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）」と「限定バーガーキングトートバッグ（１個）」、「限定ワンパウンダーステッカー（1枚）」、「オリジナルステッカー（1枚）」をプレゼントする。
『ワンパウンダーチャレンジ』の参加チケットは毎回販売開始後すぐに完売してしまうほど、好評だ。チケットはお早めに購入することをお勧めする。売り切れの場合はご容赦のこと。
『食べ放題好きの皆様も、大型バーガー好きの皆様も、ぜひこの機会に、ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、濃厚な「ホワイトチーズソース」に、ベーコンとケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題を、満足ゆくまでお楽しみください。』
『ワンパウンダーチャレンジ2026』第1弾の参加チケットの購入はこちら
URL：https://bk-japan.myshopify.com
＜概要＞
イベント名：ワンパウンダーチャレンジ2026
実施店舗：
【北海道】
バーガーキング新さっぽろサンピアザ店（北海道札幌市厚別区厚別中央2条5-7-2 サンピアザ 1F）
バーガーキング帯広店（北海道帯広市西5条南34-26）
【宮城】
バーガーキング仙台駅前店（宮城県仙台市青葉区中央3-7-1）
バーガーキングイオンモール新利府店（宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 1F）
【東京】
バーガーキングお茶の水サンクレール店（東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング B1F）
バーガーキング蒲田駅東口店（東京都大田区蒲田5-8-7）
バーガーキング品川シーサイドフォレスト店（東京都品川区東品川4-12-6品川シーサイドフォレストB1F)
バーガーキング青物横丁駅前店（東京都品川区南品川3-5-2）
バーガーキング大塚駅南口店（東京都豊島区南大塚2-45-8 ニッセイ大塚駅前ビル 1F）
バーガーキング浅草橋東口駅前店（東京都台東区浅草橋1-30-1 浅草橋東口ビル 2F）
バーガーキング都立大学駅前店（東京都目黒区中根1-2-7）
バーガーキング下北沢駅南口店（東京都世田谷区北沢 2-13-7）
バーガーキング赤坂見附店（東京都港区赤坂3-18-7）
バーガーキング有明ガーデン店（東京都江東区有明2-1-8）
バーガーキング瑞江駅前店（東京都江戸川区瑞江二丁目3番2号）
バーガーキング国分寺駅南口店（東京都国分寺市南町3-18-3）
バーガーキング西八王子店（東京都八王子市千人町2-2-8 さくらガーデンスクエア 1F）
【神奈川】
バーガーキング井土ヶ谷駅前店（神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町161）
バーガーキングそよら横浜高田店（神奈川県横浜市港北区高田西1-1-47 そよら横浜高田 1F・2F）
バーガーキングコレットマーレみなとみらい店 （神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7)
バーガーキングセンター南店（神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央14-12 キーサウス1F）
バーガーキング川崎ゼロゲート店（神奈川県川崎市川崎区小川町1-1 川崎ゼロゲート 1F）
バーガーキングLuz湘南辻堂店（神奈川県藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂 1F）
バーガーキング横須賀中央店（神奈川県横須賀市若松町1-1）
バーガーキングイオンモール座間店（神奈川県座間市広野台2-10-4 イオンモール座間 2F）
【埼玉】
バーガーキング大宮西口店（埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 大宮そごうビル内専門店街 1F）
バーガーキング浦和仲町店（埼玉県さいたま市浦和区仲町1-1-8）
バーガーキング北浦和駅前店（埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-2 伊吹ビル 1F）
バーガーキング与野駅前店（埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-8-9）
バーガーキング東武朝霞店（埼玉県朝霞市本町2-13-1 エキア朝霞 1F）
バーガーキング春日部駅前店（埼玉県春日部市中央1-2-1）
バーガーキングそよら入曽駅前店（埼玉県狭山市南入曽540-1 そよら入曽駅前 2F）
バーガーキング16号川越店（埼玉県川越市脇田新町5-3）
【千葉】
バーガーキング船橋店（千葉県船橋市本町3-1-1）
バーガーキング浦安駅前店（千葉県浦安市北栄1-17-17）
バーガーキング柏梅林堂ビル店（千葉県柏市柏1-2-35）
バーガーキングモラージュ柏店（千葉県柏市大山台2丁目3番地1）
バーガーキング本八幡店（千葉県市川市南八幡3丁目5番15号）
バーガーキング津田沼駅南口店（千葉県習志野市津田沼1-1-1）
バーガーキングペリエ稲毛海岸店（千葉県千葉市美浜区高洲3-24-2 ペリエ稲毛海岸 1F）
バーガーキングイオンモール八千代緑が丘店（千葉県八千代市緑が丘2-1-3 イオンモール八千代緑が丘 2F）
バーガーキングユーカリが丘店（千葉県佐倉市ユーカリが丘3-4-11）
【茨城】
バーガーキングトナリエクレオつくば店（茨城県つくば市吾妻1-7-1 トナリエクレオつくば1F）
【群馬】
バーガーキングイオンモール太田店（群馬県太田市石原町81 イオンモール太田 1F）
【静岡】
バーガーキング静岡モディ店（静岡県静岡市葵区御幸町6-10）
【愛知】
バーガーキング大須店（愛知県名古屋市中区大須3-30-32）
バーガーキングアピタ千代田橋店（愛知県名古屋市千種区千代田橋2-1-1 アピタ千代田橋 1F）
バーガーキング今池店（愛知県名古屋市千種区今池1-30-6）
バーガーキングイオンタウン岡崎美合店（愛知県岡崎市美合町つむぎ南1-１ イオンタウン岡崎美合 1F）
【大阪】
バーガーキング船場南久宝寺店（大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-4-14）
バーガーキング谷町四丁目駅前店（大阪府大阪市中央区内本町１-2-15）
バーガーキングフレスポ阿波座店（大阪府大阪市西区立売堀6-3-8 フレスポ阿波座 1F）
バーガーキングそよら長原駅前店（大阪府大阪市平野区長吉長原東2-2-35 そよら長原駅前 2F）
バーガーキング上本町店（大阪府大阪市天王寺区上本町6-4-1）
バーガーキング近鉄古市駅前店（大阪府羽曳野市栄町7）
バーガーキング近鉄瓢箪山駅店（大阪府東大阪市昭和町4-1 近鉄奈良線「瓢箪山駅」改札階）
バーガーキング庄内駅前店（大阪府豊中市庄内東町2-1-1）
バーガーキングロピア北加賀屋店（大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-5-37）
【兵庫】
バーガーキングJR神戸駅店（兵庫県神戸市中央区相生町3丁目1−1）
バーガーキング三宮いくたロード店（兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-12）
バーガーキング阪急伊丹店（兵庫県伊丹市西台1-3-5）
バーガーキングアステ川西店（兵庫県川西市栄町25-1 アステ川西 1F）
バーガーキング姫路大手前通り店（兵庫県姫路市白銀町20）
【滋賀】
バーガーキングブランチ大津京店（滋賀県大津市二本松1-1 ブランチ大津京 1F）
バーガーキング彦根パリヤ店（滋賀県彦根市長曽根南町472-2 パリヤサンペデック 1F）
【奈良】
バーガーキングイオンタウン富雄南店（奈良県奈良市石木町100-1 イオンタウン富雄南 1F）
【香川】
バーガーキングイオンタウン宇多津店（香川県綾歌郡宇多津町浜2-16 イオンタウン宇多津 1F）
【福岡】
バーガーキング六本松駅前店（福岡県福岡市中央区六本松2-5-1）
バーガーキング西新店（福岡県福岡市早良区西新3丁目4-2）
【熊本】
バーガーキングゆめタウン八代店（熊本県八代市建馬町3-1 ゆめタウン八代 2F）
実施日時：2026年3月27日（金）・3月28日（土）・3月29日（日）・3月30日（月）・
3月31日（火）・4月1日（水）・4月2日（木）
各日14時30分〜、16時〜、17時30分〜、19時〜、各回人数限定
※店舗により実施していない日、時間帯がある。
チケット購入ページから確認のこと。
制限時間：45分間
※完全入れ替え制。※ラストオーダーは30分経過時点。
※おかわりのオーダーはそれぞれの商品を完食していることを条件に、いずれもおかわり自由。
フレンチフライを完食していなくても、バーガーを完食していればバーガーのみおかわりが可能。
参加人数：各回6〜8名様限定
対象商品：アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー、フレンチフライ（S）、
ドリンク（M）のセット
※おかわりのオーダーはそれぞれの商品を完食していることを条件に、いずれもおかわり自由。
フレンチフライを完食していなくてもバーガーを完食していればバーガーのみのおかわりが可能。
参 加 費：4,900円
特 典：限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）、限定バーガーキングトートバッグ（1個）、限定ワンパウンダーステッカー（1枚）、オリジナルステッカー（1枚）
参加方法：2026年3月18日（水）11時より、専用の予約WEBサイトでの販売のみ。
店頭で販売はない。
〈注意事項〉
※事前に専用の予約WEBサイトでの参加チケットのご購入が必要。
※参加チケットは数量限定。売り切れ次第、販売終了となる。
※購入は先着順のため、カートに入れた状態でもご購入できない場合がある。予めご了承のこと。
※事前に購入いただいた参加チケットを紛失された場合は無効となる。
※イベント実施時間の5分前までにご来店のこと。
※参加チケットの払い戻しは受け付けていない。また、転売は禁止。
※過度な早食い、大食い等による事故や体調不良等について当社は責任を負わない。
※イベントの様子を撮影させていただく場合がある。ご了承のこと。
※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変更になる場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※画像はイメージ。
※諸事情により、実施できなくなる場合がある。予めご了承のこと。
2026年は食べたい放題イベントを年3回開催！
さらに各回でバーガー完食数が多い方をご招待する
「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催！
2026年、バーガーキングは超大型バーガーを思う存分楽しめる食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回開催する。
さらに、各回でバーガーを完食した数が多かった3名様（計9名様）を2026年 年末に都内某所にて開催予定の「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」へ招待する。
※召し上がられたバーガー数が同数の場合は、残ったバーガーの重量を計量し判断する。
※重量も同じだった場合は、抽選とさせていただく。ご了承のこと。
※開催日時は変更になる場合がある。
2025年12月開催の『ワンパウンダーチャレンジ2025』第3弾
最高満足記録は10個の総カロリー16,380kcal※1総重量5,250g※2！
2025年12月に開催された『ワンパウンダーチャレンジ2025』第3弾では、45分間で『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』10個完食が満足記録となっている。
『『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題も、満足ゆくまでお楽しみください。』
バーガーキングから今年は一味違う超大型バーガー「イエティ」が襲来！
ビーフ4枚×ゴーダチーズ４枚×チーズソースに、ベーコン4枚と
ケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』好評発売中！
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、スモーキーなベーコン4枚と、味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを贅沢に4枚重ねました。カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とケチャップで仕上げた、食べ応え抜群な超大型チーズバーガーだ。
『チーズバーガー好きの皆様、大型バーガー好きの皆様、“ワンパウンダーシリーズ”好きの皆様、バーガーキングファンの皆様も、総カロリー1,713*1、総重量543g*2の、ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、濃厚な「ホワイトチーズソース」に、ベーコンとケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』をぜひこの機会に存分にお楽しみください。』
＜商品概要＞
商品名：アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー
発売日：2026年3月13日（金）〜
価 格：単品 2,390円、セット 2,690円
特 典：オリジナルステッカー
*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある。
*2 総重量には個体差がある。予めご了承のこと。
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となる。
※『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚提供する。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を販売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
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