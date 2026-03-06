¡ÚÄ¹°ò¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡Û¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°É÷¤Ç¤¹¤¬!?¡¡¼Â¤Ï¥Ñ¥ó¤ÎÂåÍÑ¤ËÄ¹°ò¤ò»È¤Ã¤¿»Â¿·¿©´¶¤Î·ã¥¦¥Þ¥É¥Ã¥°¡ª¡ãÌîÅç¿µ°ìÏº¤Î¥Ð¥«¥ì¥·¥Ô¡ä
ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ð¥«¥ì¥·¥Ô¤òÂ³¡¹¤È³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌîÅç¿µ°ìÏº»á
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡Ö·ã¥¦¥Þ!! ¥Ð¥«¥ì¥·¥Ô¸¦µæ½ê¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤ÎBµé¥Õ¡¼¥É¸¦µæ²È¡¦ÌîÅç¿µ°ìÏº¡Ê¤Î¤¸¤Þ¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î"¥Ð¥«¥ì¥Ô"¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÄ¹°ò¤Ç¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¶´¤ó¤À¡ÖÄ¹°ò¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ¹°ò¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
¡Úº£²ó¤Î¿©ºà¡Û
¡¦Ä¹°ò¡¡1ËÜ¡¡
¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¡1ËÜ¡¡
¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡Å¬ÎÌ¡¡
¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¡Å¬ÎÌ¡¡
¡¦¥Ô¥¯¥ë¥¹¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
ÌîÅç¡¡ºÇ¶á¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Îà¥É¥Ã¥°á¤Ï¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂ¯¸ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤Æ¤Ã¤¤ê¸¤¤Î¤³¤È¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡ª
½õ¼ê¡¡¥¢¥ó¥¿¡¢±Ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤¿¤Æ¤Î¾®³ØÀ¸¤«!?¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï»¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤¦¤Î¤ß¤â´í¸±¥Ã¥¹¡ª
ÌîÅç¡¡¤·¤«¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¥½¡¼¥»¡¼¥¸Ã±ÂÎ¤Ç¤â¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥ó°Ê³°¤Î¿©ºà¤Ç¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¶´¤ó¤Ç¤â¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤È¸Æ¤ó¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡ª
½õ¼ê¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥Ã¥¹¤Í¡£²¿¤«ÂåÍÑ°Æ¤¬¤¢¤ë¤ó¥¹¤«¡©
ÌîÅç¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡Ä¹°ò¤ò¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°ÍÑ¤Î¥Ñ¥ó¤Î·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¶´¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤¹¡£ÈéÉÕ¤¤Çºî¤ì¤Ð¿§¤â·Á¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤·¡¢À®¸ù´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
½õ¼ê¡¡¿©´¶¤¬Á´Á³°ã¤¦¤À¤í¡ª
ÌîÅç¡¡Ä¹°ò¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤¤ÆÃæ¿´¤Þ¤ÇÇ®¤òÄÌ¤»¤Ð³Î¼Â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
½õ¼ê¡¡¤½¤ì¤¸¤ã¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ê£±¡Ë¥ì¥ó¥Á¥ó¡ª¡¡Ä¹°ò¤òÀö¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°ÍÑ¤Î¥Ñ¥ó¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢ÂÑÇ®»®¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤Õ¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ600W¤Ç3Ê¬ÄøÅÙ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£²¹¤á¤¹¤®¤ë¤ÈÇúÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ª
ÌîÅç¡¡¤Þ¤º¤ÏÄ¹°ò¤ò°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Î¥Ñ¥ó¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë´Ý¤´¤È¾Æ¤¯¤«¤é¾Æ¤¯Á°¤Î¥ì¥ó¥Á¥ó¤ÏÉ¬¿Ü¥Ã¥¹¤Í¡£
¡Ê£²¡Ë¾Æ¤¯¡ª¡¡Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÇö¤¯Ìý¤ò°ú¤¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿Ä¹°ò¤òÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¾Ç¤²ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤¢¤¨¤ÆÌýÂ¿¤á¤ÇÍÈ¤²¤ë¤è¤¦¤ËÇ®¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡£²¼Ì£¤È¤·¤Æ·Ú¤¯±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤
ÌîÅç¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Ìý¤ò°ú¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤Þ¤¹¡£¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢Ìý¤Ç¾Æ¤¯¤È¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È¤ÎÁêÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£
½õ¼ê¡¡¤½¤ì¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤Î°ìÂò¥Ã¥¹¤Í¡ª
¡Ê£³¡ËÀÚ¤ë¡ª¡¡Ä¹°òÁ´ÂÎ¤Ë¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÊñÃú¤Ç¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¶´¤á¤ëÄøÅÙ¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤é¤«¤¸¤á²¹¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥Ü¥¤¥ë¿ä¾©¤À¤¬¡¢Ä¹°ò¤È°ì½ï¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¤â¤è¤¤
¡Ê£´¡Ë»Å¾å¤²¡ª¡¡Ä¹°ò¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Ë²¹¤á¤¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¶´¤ß¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ÇÌ£¤Ä¤±¤¹¤ì¤Ð´°À®¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ô¥¯¥ë¥¹¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡Ê£µ¡Ë´°À®¡ª¡ÖÄ¹°ò¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×
ÌîÅç¡¡Á´ÂÎ¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¤éÊñÃú¤Ç¿¿¤óÃæ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òºî¤ê¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ü¥¤¥ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¶´¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤È¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ÇÌ£¤Ä¤±¤¹¤ì¤Ð´°À®¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ô¥¯¥ë¥¹¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤òÂ¤·¤Æ¤âOK¡ª
½õ¼ê¡¡¤¤¤¤Ê¤êÌ£ÊÑ¤·¤¹¤®¤Æ¤âÈùÌ¯¤À¤·º£²ó¤Ï¥Ô¥¯¥ë¥¹¤òÅº¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¥Ã¥¹......¥¦¥Ï¥Ï¥Ã¡ª¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯¤ÎÄ¹°ò¤Ç¿©¤Ù¤ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤â¤á¤Á¤ã¥¢¥ê¥Ã¥¹¤Í¡ª¡¡¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÎÌ£¤âÄ¹°ò¤È¹ç¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¥¹¡ª
ÌîÅç¡¡¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡õ¥Ý¥Æ¥È¤ÏÄêÈÖ¤À¤·¡¢Ä¹°ò¤Ë¤â¹ç¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤âÄ¹°ò¤¬¾Ç¤²¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¡ª
½õ¼ê¡¡º£ÅÙ¤Ï¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Ã¥¹¤Í¡£¤ï¤µ¤Ó¾ßÌý¤È¤«¥¬¥ê¥Ð¥¿¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¡ª
ÌîÅç¡¡¥Ï¥Ã......¡ª¡¡²¿¤«¤Ç¶´¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸Ã±ÉÊ¤ò¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤È¸À¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤âOK¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¤Ò¤ÈÌÙ¤±¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡ª
½õ¼ê¡¡¤½¤ì¤ÏÎÑÍýÅª¤Ë¥¢¥¦¥È¡ª
»£±Æ¡¿ÌîÅç¿µ°ìÏº