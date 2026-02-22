ニットよりも着回せる「むしろ重ねた方がすっきり見える」いちばん使えるトップス





ニットじゃない日の「あったかいシャツ」

季節が移ろうこれからも役立つ便利なシャツ。これからは起毛感や厚みでぬくもりを味方につけたアイテムで活性化を。ウールやスエードなど、1枚でさまになる起毛したリッチな素材だから、形はシンプルでも十分。







ミニボトムの温度を上げるふっくらウール



黒シャツジャケット／HER. ブラウンミニスカート／KBF 黒を起毛感のある風合いでマイルドな表情に。見た目にもあたたかい質感がミニスカートの緊張感を和らげ、体感温度も上昇。素肌を隠すロングブーツでつなぎ、ミニをバランスよく。







ジャケット未満のツイード地

オフ白ツイードシャツ／プレインピープル（プレインピープル青山） ジャケットだと堅苦しいツイードも、シャツの形をとることで日常に寄り添うバランスに。気負わずクラシックなムードを味わえる。







品のいいスムースウール

ダークブラウンシャツ／Edition（エディション 表参道ヒルズ店） なめらかなウールが導くノーブルな表情。えりつきトップスのようにも着られる比翼仕立てのショート丈なら、ほっこりしがちな素材も切れ味よく整う。







